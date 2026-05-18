بالصور

جلسة تصوير فيلم مولان بمهرجان كان السينمائي

أحمد إبراهيم

خطف فريق فيلم "مولان" الأنظار في جلسة التصوير الرسمية ضمن المسابقة الدولية لمهرجان كان السينمائي 2026.

وضمت الصور التذكارية كلاً من: فيليكس لوفيفر، جيل لولوش، لويز بورجوان، المخرج لازلو نيميش، أوليفييه ديمانجيل، وآلان جولدمان.

الفيلم يشارك ضمن المسابقة الرسمية للدورة الجديدة من مهرجان كان السينمائي.

تكريم جون ترافولتا 

من ناحية أخرى حصد نجم هوليوود جون ترافولتا جائزة السعفة الذهبية الفخرية خلال فعاليات مهرجان كان السينمائى الدولي، تقديرا لمسيرته الفنية الطويلة والمليئة بالأعمال التي صنعت حضوره كأحد أبرز نجوم الشاشة العالمية.

وبدا جون ترافولتا متأثرا للغاية أثناء صعوده إلى المسرح لتسلم الجائزة، وذلك قبل العرض الأول لفيلمه الجديد "Propeller One-Way Night Coach"، وهو أول تجربة له في الإخراج والمقتبس من كتاب أطفال ألفه بنفسه.

وقال النجم الأمريكي خلال كلمته: "لا أصدق ذلك.. هذه الجائزة بالنسبة لي تفوق الأوسكار"، في لحظة حظيت بتفاعل واسع داخل قاعة المهرجان.

ويعد ترافولتا من أبرز الوجوه التي صنعت تاريخ هوليوود، بعدما تحول إلى أيقونة سينمائية بفضل فيلم Saturday Night Fever، قبل أن يعيد إحياء مسيرته الفنية من جديد من خلال أدائه الشهير لشخصية "فينسنت فيجا" في فيلم Pulp Fiction للمخرج Quentin Tarantino، والذي توج بالسعفة الذهبية عام 1994.

وحرص مهرجان كان على إبقاء تكريم ترافولتا سرا حتى اللحظات الأخيرة، حيث فوجئ الحضور بإعلان الجائزة فور صعوده إلى المسرح.

وأعرب جون ترافولتا، البالغ من العمر 72 عاما، عن دهشته من اختيار فيلمه للمشاركة في واحد من أعرق المهرجانات السينمائية حول العالم، مؤكدا أنه لم يتوقع قبول العمل، خاصة أنه يمثل تجربته الإخراجية الأولى، والتي تشارك في بطولتها ابنته إيلا بلو ترافولتا.

ويروي الفيلم قصة شاب شغوف بالطيران منذ طفولته، يخوض رحلة إلى هوليوود برفقة والدته، في إطار يحمل ملامح من السيرة الذاتية لترافولتا، وتدور أحداثه في العصر الذهبي للطيران. 

