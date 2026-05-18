هشام بدوي: العلاقة الراسخة بين مصر وليبيا قائمة طوال تاريخها على أسس ثابتة

عرضت قناة إكسترا نيوز خبرا عاجلا يفيد بأن المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، قال إن العلاقة الراسخة بين مصر وليبيا قائمة طوال تاريخها على أسس ثابتة.



وأضاف رئيس مجلس النواب، أن نؤكد أن مصر قيادة وشعبا تلتزم التزاما ثابتا بدعم الدولة الليبية ووحدتها وبصون مؤسساتها الوطنية والدستورية، واستقرار ليبيا وأمنها القومي ركن أصيل والتزام ثابت علينا والمساس به هو استهداف مباشر لأمننا القومي.



وأوضح رئيس مجلس النواب، أن مصر ستظل حائطا لصد ودرء أية تهديدات وحاضرة بكل ثقلها للدفاع عن أشقائها ودعم الدولة الوطنية الليبية.



وأشار رئيس مجلس النواب، إلى أن نجدد دعمنا لمجلس النواب الليبي في تنفيذ كافة استحقاقاته لمواصلة دوره الوطني وتعزيز قدرته على مواجهة ما يحيط به من تحديات إقليمية ودولية.



