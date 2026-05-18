الأهلي يدخل معسكرا مغلقا قبل مباراة المصري بـ 48 ساعة

يدخل فريق النادي الأهلي ، معسكرا مغلقا قبل مواجهة المصري البورسعيدي بـ48 ساعة، في إطار الاستعدادات المكثفة للمباراة المرتقبة ضمن منافسات الدوري الممتاز، وذلك بناء على قرار الجهاز الفني بقيادة ييس توروب لفرض حالة من التركيز والانضباط الفني على اللاعبين.

ويهدف الجهاز الفني ، من المعسكر المبكر إلى تجهيز اللاعبين بدنيا وذهنيا بأفضل صورة ممكنة، خاصة في ظل أهمية اللقاء وخاصة أخر جولة فى الدوري المصري.

إستعدادات الأهلي

كما يسعى الأهلي إلى معالجة بعض الأخطاء التي ظهرت في المباريات الأخيرة، إلى جانب رفع معدلات الانسجام بين عناصر الفريق الأساسية والبدلاء.

ومن المنتظر أن يشهد المعسكر جلسات فنية مكثفة لمراجعة خطة اللعب ودراسة نقاط القوة والضعف في صفوف المصري، بينما يواصل الجهاز الطبي متابعة حالة اللاعبين المصابين لتحديد موقفهم النهائي من المشاركة.