بإشراف مصري فرنسي.. هاني سلامة يشارك في احتفالية مئوية يوسف شاهين بمهرجان كان السينمائي اليوم

يتواجد الفنان هاني سلامة، حاليا، للمشاركة في فعاليات الدورة الـ79 من مهرجان كان السينمائي الدولي؛ وذلك بعد تلقيه دعوة رسمية من إدارة المهرجان للمشاركة في الحدث الاستثنائي الذي يقام اليوم، 18 مايو، للاحتفال بمئوية المخرج العالمي الراحل يوسف شاهين.

يأتي هذا الحدث الفني، الذي ينظم على هامش المهرجان، بتنسيق مشترك بين وزارة الخارجية المصرية ووزارة الثقافة الفرنسية، وبحضور السفير المصري في فرنسا الدكتور طارق دحروج، إلى جانب كوكبة من نجوم وصناع السينما العربية والعالمية أبرزهم النجمة ليلى علوي، وتأتي باعتبار المخرج الراحل يعد أحد أبرز رموز السينما الذين تركوا بصمة تاريخية في الفن السابع.

على صعيد آخر، يرتبط الفنان هاني سلامة حاليا بتصوير فيلمه السينمائي الجديد "الحارس"، والذي يشارك في بطولته مع مجموعة كبيرة من النجوم، وهو من تأليف عمر عبدالحليم، وإخراج ياسر سامي.