الكيلو نزل 14 جنيها مرة واحدة.. أسعار الفراخ اليوم الإثنين في الأسواق

يبحث المواطنون عن أسعار الدواجن والبيض لأنها جزء لا يتجزأ من وجبات المصريين وتؤثر أسعارها بشكل كبير على ميزانية الأسرة المصرية، رغم ما أثير حوّل صحة تناول الفراخ إلا أنها وجبة أساسية لكل بيت.

انخفاض أسعار الفراخ اليوم

وانخفضت أسعار الدواجن اليوم الإثنين حوالي 14 جنيها في الكيلو بالبورصة والأسواق ، حيث وصل سعر كيلو الفراخ البيضاء لـ 74 جنيها بعدما سجل 88 جنيها منذ أيام قليلة ، كما انخفضت سعر كرتونة البيض لتتراوح بين 95 لـ 110 جنيها.

أسعار الدواجن اليوم

انخفضت أسعار الفراخ البيضاء حيث وصل سعر الكيلو في المزرعة إلى 74 جنيها بالمزرعة بعدما وصل إلى 88 جنيها منذ أيام ،وتصل للمستهلك بسعر 87 جنيها في للأسواق، كما استقرت أسعار الدواجن الأمهات التي تشهد إقبالاً كبيراً عند حوالى 60 جنيها للكيلو وتصل للمستهلك بسعر 89 جنيها.

كما انخفضت بالتبعية سعر كيلو الدواجن الساسو "الفراخ الحمراء" لتصل إلى 92 جنيها بعدما كان سعرها 97 جنيها وتصل للمستهلك 105 جنيهًا.

كذلك وصلت سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة إلى 120 جنيها وتصل للمستهلك بسعر 130 جنيهًا.

سعر كيلو البانيه



كما انخفض سعر كيلو البانيه بالتبعية اليوم من 260 لـ 190 و 180جنيه في بعض الأسواق المحلية.

سجل سعر الأوراك من 80 لـ 100 جنيه.

وكيلو الأجنحة يتراوح بين 70 و 80 جنيها.

ووصل سعر زوج الحمام إلى 190 جنيهًا.

أسعار البيض



وسجلت سعر كرتونة البيض الأحمر 90 جنيهاً جملة لتصل للمستهلك بسعر 100 جنيهًا بعدما كانت تباع للمستهلك بنحو 140 جنيها.

كما وصلت سعر كرتونة البيض الأبيض 85 جنيهات جملة لتباع للمستهلك بنحو 95 جنيهًا.

كما سجلت سعر كرتونة البيض البلدي 135 جنيهاً جملة وتصل للمستهلك بنحو 150 جنيها.





