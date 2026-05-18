الكشف عن سيارة مازدا سبيد 6 الكهربائية 2026 بقوة 536 حصانا

تواجه شركة مازدا اليابانية في الوقت الحالي تحديًا كبيرًا يتعلق بغياب الطرازات الرياضية ذات الأداء العالي عن تشكيلتها العالمية، وخاصةً عند مقارنة وضعها الحالي بالإرث التاريخي العريق الذي تركه قطاع مازدا سبيد الشهير عبر طرازات أسطورية مثل مازدا سبيد 3 ومازدا سبيد 6، إلى جانب السيارات ذات المحركات الدوارة الفائقة.

ورغم أن طراز إم إكس 5 مياتا لا يزال يحافظ على بريق السيارات الرياضية الكلاسيكية، إلا أن خبراء التصميم قدموا في مايو 2026 رؤيةً تخيليةً مثيرةً لإعادة إحياء سيارة السيدان الرياضية مازدا سبيد 6 تحت لواء قطاع مازدا سبيريت ريسينغ المتخصص، ولكن مع التخلي تمامًا عن محركات الوقود والشواحن التوربينية لصالح الطاقة الكهربائية النظيفة.

محرك كهربائي مزدوج وأداء يكسر حاجز الـ 500 حصان لعام 2026

تعتمد الرؤية التخيلية الجديدة لهذا الطراز الرياضي على المنصة الكهربائية لسيارة مازدا 6 إي الجديدة لعام 2026، وهي السيارة التي حصدت مؤخرًا جائزة أفضل تصميم سيارة عالمي بفضل لغة التصميم المتطورة التي تعتمد على الأبواب الخالية من الإطارات والمظهر الانسيابي.

وخلافًا للطراز القياسي الذي يعمل بمحرك خلفي مفرد بقوة 254 حصانًا، يقترح التصميم الجديد تزويد السيارة بنظام دفع كلي يضم محركين كهربائيين يولدان معًا قوةً هائلةً تصل إلى 536 حصانًا (ما يعادل 400 كيلوواط)، مما يمنح السيدان الرياضية قدرةً استثنائيةً على التسارع من السكون إلى 100 كيلومتر في الساعة في غضون 3 ثوانٍ فقط، لتسير بقوة في مناطق السيارات الرياضية الخارقة لعام 2026.

تعديلات هندسية متطورة لإعادة متعة القيادة الديناميكية في عام 2027

لتجاوز الانتقادات التي وجهت للأداء العادي لمنظومة القيادة الكهربائية الأساسية المشتركة مع الشركات الصينية، تتضمن خطة التطوير المقترحة ترقيات ميكانيكية شاملة؛ تشمل خفض ارتفاع السيارة عن الأرض، وتزويدها بنظام تعليق تكيفي متطور، وقواعد توجيه أكثر صلابة، ونظام مكابح هيدروليكي عملاق مكون من ثماني مكابس.

كما ستحصل السيارة على برمجيات ذكية لتوزيع عزم الدوران بين العجلات الأربع تتفوق على أنظمة التحكم القديمة، بالإضافة إلى توفير أنماط قيادة متعددة تتيح محاكاة ناقل الحركة اليدوي وتسمح ببعض الانزلاق الخلفي الخاضع للسيطرة لمنح السائق متعة القيادة الحقيقية التي ميزت قطاع مازدا سبيد طوال العقود الماضية.

مازدا سبيد 6

مقصورة رقمية بأزرار ميكانيكية وعودة التحكم الفعلي بحلول عام 2027

استجابةً لطلبات الملاك والصحفيين الذين أبدوا انزعاجهم من الاعتماد الكامل على الشاشات اللمسية في طرازات مازدا 6 إي القياسية، يعيد التصميم الجديد الأزرار الميكانيكية الفعلية إلى أسفل شاشة نظام المعلومات البالغ حجمها 14.6 بوصة، مع إضافة لوحة عدادات رقمية بحجم 10.2 بوصة تعرض قياسات الأداء الفوري للسيارة وحالة البطارية.

ومع بدء تداول هذه الأفكار الهندسية المبتكرة في الأوساط الصحفية، يتطلع عشاق العلامة اليابانية إلى تحول هذه التصاميم التخيلية إلى مشروع إنتاجي رسمي بحلول عام 2027، لتعود مازدا بقوة إلى صدارة قطاع السيارات الرياضية الكهربائية الفاخرة لعام 2026.