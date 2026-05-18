أرسنال يقترب من لقب الدوري الإنجليزي بمواجهة حاسمة أمام بيرنلي

يستقبل أرسنال نظيره بيرنلي مساء اليوم الإثنين على ملعب «الإمارات»، ضمن منافسات الجولة الـ37 من الدوري الإنجليزي الممتاز، في مواجهة قد تقرب الفريق اللندني كثيرًا من حسم اللقب.

ويدخل أرسنال اللقاء وهو يتصدر جدول الترتيب برصيد 79 نقطة، بفارق نقطتين فقط عن مانشستر سيتي، ما يجعل الفوز أمام بيرنلي خطوة بالغة الأهمية في سباق المنافسة المشتعل حتى الأمتار الأخيرة من الموسم.

ويأمل فريق المدرب ميكيل أرتيتا في استغلال أي تعثر محتمل لمانشستر سيتي أمام بورنموث، من أجل حسم لقب الدوري رسميًا قبل الجولة الختامية، وإنهاء انتظار جماهير النادي للقب البريميرليج منذ موسم 2003-2004.

ويدخل أرسنال المباراة بمعنويات مرتفعة بعدما حقق ثلاثة انتصارات متتالية في الدوري، ليستعيد الفريق توازنه في المرحلة الحاسمة من الموسم، ويواصل الضغط بقوة على مانشستر سيتي الذي يضم بين صفوفه عمر مرموش.

ولا يقتصر طموح أرسنال هذا الموسم على المنافسة المحلية فقط، إذ يستعد الفريق أيضًا لخوض نهائي دوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان يوم 30 مايو الجاري، في محاولة لتحقيق موسم تاريخي يجمع بين المجد المحلي والقاري.