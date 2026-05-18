الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تنسيق مصري ياباني لتوحيد الرؤى والمواقف قبل مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026

الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى
الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى
حنان توفيق

التقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، بالدكتور كينزو هيروكى، مستشار إمبراطور اليابان لشئون المياه ومستشار مبعوثة رئيس الوزراء للمياه، وذلك لبحث سبل تعزيز التنسيق والتعاون المشترك بين مصر واليابان فى إطار الحوار التفاعلى الثالث "المياه والكوكب" (ID-C)، المزمع عقده ضمن فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، ونتائج الاجتماعات واللقاءات الأخيرة ذات الصلة.

وخلال اللقاء، تم التأكيد على أهمية استمرار التنسيق المشترك والتشاور وتبادل الرؤى بين الدولتين خلال المرحلة المقبلة، لتوحيد المواقف وتبنّى الأفكار بصورة مشتركة، وعقد اجتماع مشترك بين الوزراء خلال الفترة القادمة للتباحث فى هذا الشأن.

"المياه والكوكب"

وأعرب الدكتور سويلم عن تقديره للجهود التى يقوم بها الجانب اليابانى لدعم الحوار التفاعلى "المياه والكوكب"، والترويج لموضوعات المياه والمناخ على المستوى الدولى، مؤكداً أهمية استمرار التنسيق المشترك بين الجانبين فيما يتعلق بالرسائل والمخرجات الخاصة بالحوار، بما يحقق التوافق وتوحيد الرؤى بين البلدين قبل طرحها على المستوى الدولى.

الرسائل المرتبطة بالمياه والمناخ يجب أن تتضمن آليات تنفيذ واضحة 

وأشار الدكتور سويلم إلى أهمية البناء على مخرجات مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2023، مع التركيز خلال التحضيرات لمؤتمر 2026 على تعزيز أدوات التنفيذ الفعلى على الأرض، مؤكداً أن الرسائل المرتبطة بالمياه والمناخ يجب أن تتضمن آليات تنفيذ واضحة وقابلة للتطبيق لتحقيق الأهداف المرجوة.

وتناول اللقاء مناقشة خطة العمل الخاصة بالحوار التفاعلى "المياه والكوكب"، وجهود التنسيق المستمرة بين الجانبين المصرى واليابانى، خاصة فيما يتعلق بالبرامج والمبادرات الرئيسية، ومخرجات الحوارات المختلفة، وآليات التنسيق مع الدول والجهات المشاركة والشركاء الدوليين.

كما تم استعراض التحضيرات الخاصة بالفعالية المزمع عقدها ضمن "مؤتمر دوشنبه الرابع" فى طاجيكستان يومى 26 و27 مايو 2026، كما تطرق اللقاء إلى الاجتماع الوزارى المرتقب للدول المستضيفة والرؤساء المشاركين، والمزمع عقده فى شهر يوليو المقبل، حيث تم استعراض الموقف الحالى الخاص بمستويات المشاركة والترتيبات الجارية فى هذا الشأن.

عصير البنجر .. مشروب طبيعي يساعد في تقليل الالتهابات وتحسين صحة القلب

