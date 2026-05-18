الاعتداء بثلاث مسيرات على السعودية والبرلمان العربي يؤكد تضامنه مع المملكة

أدان محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، الاعتداء السافر الذي استهدف المملكة العربية السعودية عبر إطلاق ثلاث طائرات مسيّرة اخترقت المجال الجوي للمملكة قادمة من العراق، مشيدًا بكفاءة وجاهزية قوات الدفاع الجوي السعودية التي تمكنت من اعتراض المسيّرات وتدميرها بنجاح.

وأكد “اليماحي” تضامن البرلمان العربي الكامل مع المملكة العربية السعودية، ودعمه التام لكافة الإجراءات والتدابير التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها، والتصدي لكل ما يهدد سلامة أراضيها وأمن مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

الاعتداء بثلاث مسيرات على السعودية

وشدد رئيس البرلمان العربي على أن أمن المملكة العربية السعودية يُعد جزءًا أصيلًا لا يتجزأ من منظومة الأمن القومي العربي، مجددًا رفض البرلمان العربي وإدانته الكاملة لكافة الأعمال العدائية التي تستهدف زعزعة أمن واستقرار المملكة والدول العربية.

كما دعا رئيس البرلمان العربي إلى اتخاذ موقف حازم تجاه هذه الاعتداءات المتكررة، والعمل على ردع الجهات التي تقف خلفها، بما يسهم في حفظ الأمن والاستقرار، ويعزز جهود مواجهة التهديدات التي تستهدف أمن الدول العربية وسيادتها.

