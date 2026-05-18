جافي يودع ليفاندوفسكي: سنفتقد أسطورة برشلونة

وجه جافي، لاعب وسط برشلونة، رسالة مؤثرة إلى زميله روبرت ليفاندوفسكي، بعد ظهوره الأخير على ملعب «سبوتيفاي كامب نو»، مؤكدًا أن الفريق الكتالوني سيفتقد لاعبًا استثنائيًا ترك بصمة كبيرة داخل النادي.

وأكد جافي، في تصريحات أبرزتها صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، أن ليفاندوفسكي لم يكن مجرد مهاجم هداف، بل قائدًا حقيقيًا داخل غرفة الملابس، مشيرًا إلى أن النجم البولندي لعب دورًا مهمًا في دعمه ومنحه النصائح طوال فترة تواجدهما معًا في برشلونة.

وأوضح لاعب الوسط الإسباني أن رحيل ليفاندوفسكي يمثل خسارة كبيرة للفريق، خاصة أن اللاعب حافظ على مستواه رغم تقدمه في السن، وواصل تقديم الإضاف بفضل احترافيته الكبيرة واهتمامه الدائم بجاهزيته البدنية.

وأشار جافي إلى أن المهاجم البولندي ساهم بشكل مباشر في تحقيق عدة بطولات مع برشلونة، بفضل أهدافه الحاسمة وخبراته الكبيرة، مؤكدًا أن جماهير النادي ستظل ممتنة لما قدمه بقميص الفريق.

وعلى جانب آخر، تحدث جافي عن علاقته بالمدرب هانز فليك، مؤكدًا أنه يشعر بثقة كبيرة من الجهاز الفني خلال الفترة الأخيرة، وهو ما ساعده على استعادة مستواه والمشاركة بصورة أقوى في المباريات.

وأضاف أن حصوله على دقائق لعب أكبر خلال المرحلة الماضية من الموسم منحه دفعة قوية، معربًا عن سعادته بما قدمه مع الفريق وطموحه لمواصلة التطور خلال الفترة المقبلة، خاصة مع اقتراب مشاركته في كأس العالم 2026.