شوبير يكشف أسباب سقوط الزمالك في نهائي الكونفدرالية

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن الحالة التي يعيشها الزمالك بعد خسارة لقب الكونفدرالية، منوهاً إلى أن حالة الثقة الزائدة والاحتفال المبكر ساهمت بشكل كبير في ظهور الفريق بأداء سيئ خلال المباراة النهائية.

الزمالك و الكونفدرالية

وقال شوبير في تصريحات إذاعيه :"إن جماهير الزمالك وبعض المنتمين للنادي تعاملوا مع المباراة وكأن البطولة حُسمت بالفعل قبل انطلاق اللقاء".

وأوضح :أن الحديث المتكرر عن التتويج والاستعدادات للاحتفال خلق حالة من الاسترخاء داخل الأجواء العامة المحيطة بالفريق.

وتابع أن الزمالك قدّم واحدًا من أسوأ مبارياته وخسر البطولة على ملعبه ووسط جماهيره، مؤكدًا أن الاحتفال قبل تحقيق الفوز دائمًا ما تكون عواقبه صعبة.

كما تحدث على الانتقادات التي طالت إدارة الزمالك بسبب ملف الصفقات، مؤكدًا أن الفريق دعم صفوفه بعدد كبير من اللاعبين خلال الموسم الجاري، من بينهم بيزيرا، والدباغ، وشيكو بانزا، وعمرو ناصر، وأحمد شريف، ومحمد إسماعيل، وأحمد ربيع، وآدم كايد، والمهدي سليمان، موضحًا أن أغلبهم لاعبون دوليون، وبالتالي فإن خسارة البطولة لا يمكن اختزالها في عدم التعاقدات.

ونوه إلى أن إعلان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قيمة جائزة وصيف الكونفدرالية بمليون دولار فقط، بدلًا من الرقم المتداول سابقًا، تسبب في حالة جدل واسعة، منتقدًا شماتة البعض وفرحتهم بحرمان الزمالك من عائد مالي أكبر، مشيراً إلي أن مثل هذه الأمور لا يجب التعامل معها بمنطق “المكايدة” بين الجماهير.