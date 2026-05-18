عرض أخير بالملايين وتحركات عاجلة .. كيف يفكر الأهلي في ملف حسين الشحات؟

بدأ النادي الأهلي التحرك بقوة خلال الأيام الحالية لحسم أحد أهم الملفات داخل الفريق الأول والمتعلق بمستقبل جناحه المخضرم حسين الشحات في ظل اقتراب نهاية عقده وتزايد العروض الخارجية التي تلقاها اللاعب مؤخراً خاصة من أندية خليجية وليبية تسعى للحصول على خدماته بداية من الموسم المقبل.

وتعتبر إدارة الأهلي ملف تجديد عقود اللاعبين من أولوياتها القصوى في المرحلة الحالية ضمن خطة تهدف إلى الحفاظ على القوام الأساسي للفريق قبل بدء التحرك الرسمي في سوق الانتقالات الصيفية خاصة أن النادي يستعد لموسم مزدحم بالتحديات المحلية والقارية.

الأهلي يخشى سيناريو الرحيل المجاني

داخل القلعة الحمراء هناك تخوف واضح من تكرار سيناريو رحيل بعض النجوم دون تحقيق استفادة مالية وهو ما جعل الإدارة تتحرك سريعاً لفتح باب المفاوضات مع حسين الشحات الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري.

وتدرك الإدارة أن اللاعب يمتلك خبرات كبيرة داخل الفريق كما أنه لا يزال قادراً على تقديم الإضافة الفنية خصوصاً بعد المستويات المميزة التي ظهر بها خلال الجولات الأخيرة من الدوري.

فقد نجح الشحات في استعادة جزء كبير من بريقه بعدما سجل أهدافاً مؤثرة في مواجهتي الزمالك وإنبي الأمر الذي أعاد النقاش داخل النادي حول أهمية استمراره مع الفريق في المرحلة المقبلة.

عرض أخير لحسم الملف

وكشفت مصادر داخل الأهلي أن الإدارة استقرت على تقديم عرض أخير إلى حسين الشحات في محاولة للوصول إلى اتفاق نهائي قبل فتح الباب أمام أي سيناريوهات أخرى.

ويتضمن العرض الجديد عقداً يمتد لموسمين يحصل اللاعب خلال كل موسم على ما يقرب من 30 مليون جنيه تشمل راتبه السنوي بالإضافة إلى عقود إعلانية سيشارك فيها اللاعب بالتنسيق مع النادي.

وترى الإدارة أن هذا العرض يعكس تقدير النادي لما قدمه اللاعب طوال السنوات الماضية وفي الوقت نفسه يتناسب مع سياسة الرواتب الجديدة داخل الفريق.

بند المشاركة يشعل المفاوضات

ورغم التقارب المالي بين الطرفين فإن الأزمة الأساسية لا تتعلق بالراتب فقط بل ببند المشاركة وعدد المباريات التي يحق للاعب خوضها.

وبحسب المعلومات فإن الأهلي أبدى مرونة كبيرة في هذا الملف حيث وافقت الإدارة على إلغاء بند نسبة المشاركة في الموسم الثاني من العقد مع إمكانية حذف هذا الشرط من الموسم الأول أيضاً إذا أصر اللاعب على ذلك.

ويكشف هذا التنازل حجم رغبة النادي في الإبقاء على الشحات خاصة أن الجهاز الفني يرى أنه لا يزال يمثل أحد العناصر المهمة داخل غرفة الملابس إلى جانب خبراته الكبيرة في البطولات الأفريقية والمباريات الكبرى.

سيد عبد الحفيظ يدخل على الخط

ومن المنتظر أن يعقد سيد عبد الحفيظ جلسة خاصة مع حسين الشحات خلال الأيام القليلة المقبلة من أجل وضع اللمسات الأخيرة على ملف التجديد ومحاولة الوصول إلى اتفاق نهائي يُنهي الجدل الدائر حول مستقبل اللاعب.

وتسعى إدارة الأهلي إلى غلق هذا الملف سريعاً حتى لا يتحول إلى أزمة داخل الفريق خاصة مع وجود اهتمام خارجي متزايد باللاعب وإمكانية دخوله الفترة الحرة التي تمنحه حق التوقيع لأي نادٍ دون الرجوع إلى الأهلي.

ديانج يقترب من الرحيل وكوكا على قائمة التجديد

وفي الوقت نفسه يواصل الأهلي العمل على أكثر من ملف داخل الفريق حيث لم تنجح الإدارة حتى الآن في تجديد عقد المالي أليو ديانج الذي بات قريباً من خوض تجربة جديدة مع فالنسيا الإسباني.

كما يتحرك النادي أيضاً لتجديد عقد أحمد نبيل كوكا في ظل القناعة الكبيرة بإمكاناته الفنية وقدرته على اللعب في أكثر من مركز سواء في خط الوسط أو الجبهة اليسرى.

الأهلي يخطط للاستقرار قبل الصفقات

الرسالة الواضحة داخل الأهلي حالياً هي أن الإدارة لا تريد الدخول في سوق الانتقالات قبل حسم ملف الاستقرار الداخلي بالكامل.

فالنادي يرى أن الحفاظ على العناصر الأساسية يمثل الخطوة الأولى لبناء فريق قادر على المنافسة في الموسم المقبل خاصة مع التحديات الكبيرة المنتظرة على المستويين المحلي والقاري.

ولهذا السبب يتم التعامل مع ملف حسين الشحات باعتباره أولوية عاجلة ليس فقط بسبب قيمته الفنية ولكن أيضاً لتجنب خسارة لاعب يملك خبرات طويلة وشخصية قوية داخل الفريق.

القرار الأخير يقترب

حتى الآن تبدو فرص استمرار حسين الشحات مع الأهلي قائمة بقوة خاصة بعد مرونة الإدارة في بعض البنود التعاقدية لكن القرار النهائي سيبقى مرتبطاً بموقف اللاعب نفسه ومدى اقتناعه بالمشروع الرياضي والمالي الذي يقدمه النادي.

وفي ظل العروض المغرية القادمة من الخارج تبدو الأيام المقبلة حاسمة في تحديد مستقبل أحد أبرز نجوم الأهلي خلال السنوات الأخيرة.