رئيس النواب الليبي أمام النواب المصري: مصر شعاع الأمل والاستقرار بالمنطقة والداعم لوحدة ليبيا وشعبها

أكد رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، أن مصر هى شعاع الأمل والاستقرار بالمنطقة والداعم لوحدة ليبيا وشعبها، مشيرا إلى أن مصر أول من دعم وحدة ليبيا وأمنها واستقرارها.

وقال صالح ، في كلمة له أمام الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي اليوم الاثنين، إن مصر دائما الداعم لتسوية النزاعات بالطرق السلمية وتعمل على وحدة واستقرار الدول العربية وشعوبها وفي مقدمتها ليبيا، مؤكدا أن مصر أول من تحرك لدعم المؤسسات الليبية الممثلة للشعب الليبي ولوحدته.

وأعرب عقيلة صالح باسمه واسم مجلس النواب الليبي عن عميق الشكر والتقدير لمجلس النواب المصري، مؤكدا صدق الإرادة المشتركة للبلدين في التواصل والالتقاء والتعاون .