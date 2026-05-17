السجن المشدد 15 عاما لمتهم في عين شمس بالانضمام لتنظيم داعش
بث مباشر الآن.. رؤية هلال ذي الحجة
من سور الصين إلى نيويورك ذهابا وإيابا.. أرقام إعجازية لشبكات مياه وكهرباء "الدلتا الجديدة"
وزير التخطيط: الذكاء الاصطناعي أداة لتعزيز الشمول الاقتصادي وليس بديلاً عن الأيدي العاملة
19 يوليو.. محاكمة 5 متهمين بخلية القاعدة في مدينة نصر
الحسم تأجل.. صن داونز يهزم الجيش الملكى 1-0 في نهائى دوري أبطال أفريقيا
احذروا من تلك العلامات.. كيفية اختيار الأضحية السليمة
500 جنيه.. قفزة مفاجئة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يصعد بقوة
السعودية: غدا غرة ذي الحجة والوقوف بعرفة الثلاثاء 26 مايو
طالعين ياكلوا عيش رجعوا جثث.. مصرع 11وإصابة 4 في حادث مروع بـ أبو سمبل| تفاصيل
غدا غرة ذي الحجة.. السعودية تعلن الثلاثاء وقفة عيد الأضحى
الفيديو فضحهم.. القبض على المتهمين بسرقة وحدة تكييف مسجد في القليوبية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مقالات

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بين العسر واليسر.. إيمان وكفاح يصنعان النجاح

نسابق الزمن في رحلة التغلب على التحديات، وإثبات وتطوير الذات، وتحقيق الأهداف.. فالحياة ليست دائمًا طريقًا مفروشًا بالورود، بل هي سلسلة من المحطات الحلوة التي تنسينا الهموم تارة، والمرة التي تتطلب منا الصبر، والقوة، والإصرار على المقاومة.. بين كل محطة وأخرى، نجد أنفسنا نقاوم السلبيات ونتخطى الحواجز، لنثبت لأنفسنا قبل الآخرين أننا قادرون على الوصول مهما كانت الصعوبات.

وقد ندفع ثمن رفاهيتنا ومجدنا الذي يمنح لنا من الله في حياتنا كنعمة، بمواجهة الحسد، والتعرض لانتقادات نابعة من قلوب تملؤها الغيرة، وأحيانًا الحقد تحت مسمى النصح والإرشاد.. ومع ذلك، فإن ما نراه ونواجهه لا يزيدنا إلا قوة وصلابة وثباتًا وعنادًا على الاستمرار لتحقيق الأهداف.. فنجاحنا لا يُقاس إلا بمنظورنا الخاص، وليس بآراء الآخرين أو نظرتهم المحدودة لما نصنعه.. لأن الآخرين ببساطة لا يرون النجاح إلا من خلال النتائج، ولا يعرفون شيئًا عما وراء الكواليس، وعن تفاصيل ما مررنا به من خطوات، وما تخطيناه من عراقيل قبل الوصول للنتائج.. لذلك يجب أن نعتبر أن الخطوة في حد ذاتها، وشرف المحاولة، نجاح مقارنة بمن لا يحاول من الأساس، ولا يتخذ الخطوة.

ليس سهلًا أن تصنع لنفسك حدودك الخاصة عندما يكون لديك حرية الاختيار، واستقلالية في اتخاذ القرار، فصناعة القرار وتحمل نتائجه مسؤولية لا يقدر عليها الجميع، لكنها الطريق الحقيقي لبناء شخصية مستقلة تعرف جيدًا ماذا تريد وإلى أين تتجه.

ليس سهلًا أيضًا أن تضع بصمتك الخاصة التي تميزك، وتجعلك تصنع وتنتج من لا شيء أشياء كثيرة.. فالإبداع الحقيقي يولد من رحم المعاناة، ومن الإصرار على تحويل المستحيل إلى واقع ملموس بقدر ما نستطيع.. كفاحنا ورحلتنا وخطواتنا التي نسير بها إلى الأمام يجب أن نفتخر بها، ويجب أن نعي جيدًا أن مجرد الخطوة التي قمنا بها نجاح، ويكفينا شرف المحاولة.

من لديه من القناعة والبساطة ما يجعله يتأقلم يظل سعيدًا دائمًا، يستطيع تغيير نفسه إلى الأفضل، ويستطيع استبدال الخطط بخطط أخرى أكثر ملاءمة للواقع الجديد عندما يتغير أمامه.. فالحياة لا تسير دائمًا كما نريد، لكن المرونة والإيمان يمنحاننا القدرة على الاستمرار دون انكسار.

يجب أن يحمد الإنسان ربه دائمًا لأن أي قوة، ورزق، ومعونة، وسند يأتون من الله.. ولا تتبارك خطواتنا إلا من الله.. فكل نجاح نصل إليه، وكل خطوة نخطوها نحو أهدافنا، هي بفضل الله أولًا وأخيرًا.. لذلك علينا أن نسير بثبات، مؤمنين بأن الكفاح شرف، وأن المحاولة في حد ذاتها انتصار، وأن القادم دائمًا أجمل بإذن الله، حتى لو أظهر غيرنا لنا، وحاول إقناعنا أن المشهد العام يوحي بعكس ذلك.. إيماننا يقول: "فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا • إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا" (الشرح: 5 - 6).

تطوير الذات تحقيق الأهداف الصبر القوة

القوات المسلحة توقع بروتوكول تعاون مع الصحة وتفتتح مركز الباثولوجى

