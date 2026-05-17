عارفين نفسي أقول إيه.. شوبير يعلق على خسارة الزمالك الكونفدرالية

علق الإعلامي احمد شوبير علي فوز نادي اتحاد العاصمة ببطولة الكنفدرالية علي حساب نادي الزمالك.

وكتب شوبير من خلال حسابه الشخصي فيس بوك :" اولا حمد الله ع سلامة الاستاذ حسن المستكاوى ثانيا هاردلك لنادي الزمالك ثالثا مبروك لنادي اتحاد العاصمة ولأخوتنا في الجزائر رابعا أكيد أنتم عارفين نفسي ااقول ايه .. سلامو عليكو".



شهد نادي الزمالك حالة من الغضب والحزن عقب خسارة لقب كأس الكونفدرالية الإفريقية أمام اتحاد العاصمة بركلات الترجيح في المباراة النهائية التي أقيمت على ستاد القاهرة الدولي بعدما فشل الفريق الأبيض في الحفاظ على تفوقه ليضيع لقب كان قريبًا من جماهير القلعة البيضاء.

الخسارة لم تمر مرور الكرام إذ فجرت موجة واسعة من الانتقادات تجاه الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال إلى جانب هجوم على بعض اللاعبين والإدارة وسط حالة من الجدل حول أسباب انهيار الفريق في أهم مباريات الموسم.