بعد تراجعه عالميًا .. سعر الذهب في مصر الآن

أغلقت أسعار الذهب في مصر، أمس السبت، علي استقرار بالتزامن مع العطلة الأسبوعية لبورصة الذهب العالمية، وذلك بعد موجة تراجع حادة شهدتها الأسواق العالمية في ختام تعاملات الجمعة الماضية، انعكست علي السوق المحلي.

ويستعرض موقع “صدى البلد” أسعار الذهب وتحركاته في مصر بمستهل التعاملات الصباحية اليوم الأحد 17 مايو 2026، وفقاً لنشرة أسعار السلع والخدمات المتنوعة.

سعر الذهب في مصر اليوم الأحد

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر بيع جرام الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، 7830 جنيهاً.

بلغ سعر شراء جرام الذهب عيار 24 نحو 7785 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21

بلغ سعر بيع جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا 6870 جنيهاً.

بلغ سعر شراء جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا 6810 جنيهات.

سعر الذهب عيار 18

سجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 18 اليوم 5870 جنيهاً.

وصل سعر شراء جرام الذهب عيار 18 اليوم إلى 5835 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 14

سجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 14 اليوم 4565 جنيهًا.

بلغ سعر شراء جرام الذهب عيار 14 اليوم 4540 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب في الآن

بلغ سعر بيع الجنيه الذهب في مصر اليوم حوالي 54.800 ألف جنيه.

بلغ سعر شراء الجنيه الذهب في مصر اليوم حوالي 54.480 ألف جنيه.



سعر بيع أوقية الذهب

بلغ سعر بيع أوقية الذهب في مصر نحو 243495 جنيهًا.

وسجّل سعر شراء أوقية الذهب في مصر نحو 242075 جنيهًا.

سعر الدولار اليوم في الصاغة

وسجل سعر الدولار في الصاغة اليوم 53.66 جنيه مقابل 52.90 جنيه السعر الرسمي.

الأونصة بالدولار:

تُحسب أسعار الأونصة بالدولار الأمريكي بناءً على سعر الصرف الحالي، حيث يبلغ سعر الأونصة الذهبية في البورصة العالمية الآن حوالي 4537.8 دولار.

توقعات أسعار الذهب

يتوقع متعاملون في سوق الذهب استمرار حالة التذبذب خلال الفترة المقبلة؛ خاصة مع ارتباط السوق المحلية بحركة البورصة العالمية وسعر صرف الدولار، ما يجعل أسعار الذهب عرضة لتغيرات سريعة على مدار اليوم، ولا يزال المعدن الأصفر يحتفظ بجاذبيته الاستثمارية، خاصة في أوقات عدم الاستقرار الاقتصادي وارتفاع معدلات التضخم عالميًا.