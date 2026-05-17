يوسف العوال يعلن ترشحه لانتخابات الهيئة العليا بحزب العدل

أعلن يوسف العوال، أحد مندوبي المؤتمر العام بمحافظة قنا وعضو حزب العدل، ترشحه لانتخابات الهيئة العليا للحزب، ضمن القوائم النهائية للمرشحين، وذلك استعدادًا للانتخابات المقرر إجراؤها يوم السبت 23 مايو، على 40 مقعدًا من إجمالي 63 مرشحًا.

انتخابات حزب العدل

وقال العوال، في تصريح له، إن خوضه الانتخابات يأتي في إطار دعم التجربة السياسية داخل حزب العدل، وتعزيز دور الشباب داخل الهياكل التنظيمية للحزب، مشيرًا إلى أن المنافسة الداخلية تعكس حيوية الحزب وانفتاحه على الكفاءات.

وأضاف أنه شغل عددًا من المناصب داخل الحزب، من بينها أمين مساعد الإعلام المركزي، وأمين مساعد أمانة محافظة قنا، وعضو المكتب الفني لنواب الحزب، إلى جانب مشاركته السابقة في الترشح للانتخابات البرلمانية عام 2020 عن دائرة قنا.

وأكد العوال أن ترشحه يأتي استكمالًا لمسيرته داخل العمل الحزبي، وسعيًا للمشاركة في تطوير أداء الحزب خلال المرحلة المقبلة، معتمدًا على خبراته السياسية وأكاديميته في العلوم السياسية والدراسات العربية.