إيهاب الكومي لجماهير الزمالك: أنتم أبطال المشهد.. واللاعبون لم يستغلوا الفرصة

وجّه الإعلامي إيهاب الكومي، رسالة دعم إلى جماهير الزمالك عقب خسارة الفريق للقب، مؤكدًا أن الحضور الجماهيري كان المشهد الأبرز في المباراة، بعدما احتشدت الجماهير منذ الساعات الأولى من اليوم داخل استاد القاهرة لمساندة الفريق.

وقال «الكومي»، خلال برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، إن جماهير الزمالك تستحق الإشادة والتحية على ما قدمته من دعم كبير، مشيرًا إلى أنها حضرت من مختلف المحافظات وساندت الفريق حتى اللحظات الأخيرة، مضيفًا أن الجماهير كانت على قدر المسؤولية وظهرت بصورة مميزة قبل اللقاء وخلاله وحتى بعد نهايته.

وفي المقابل، أبدى الإعلامي استياءه من أداء لاعبي الزمالك، مؤكدًا أنه لم يشعر بالروح نفسها داخل أرض الملعب، رغم أن المباراة كانت في متناول الفريق وأقيمت وسط حضور جماهيري كامل كان ينتظر التتويج وإسعاد الجماهير.

وأضاف أن الجماهير كانت تأمل في تحقيق اللقب، ليس فقط من أجل الفرحة، ولكن أيضًا للاستفادة من المكافأة المالية الكبيرة المقدرة بـ4 ملايين دولار، والتي كان من الممكن أن تساهم في تخفيف أزمات القيد التي يعاني منها النادي خلال الفترة الحالية.