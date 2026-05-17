جمهور الزمالك يدعم محمد شحاتة بعد خسارة الكونفدرالية

حرصت جماهير الزمالك على توجيه رسالة دعم ومساندة للاعب الفريق محمد شحاتة، عقب خسارة لقب كأس الكونفدرالية الأفريقية أمام اتحاد العاصمة، في المباراة التي أقيمت مساء السبت على استاد القاهرة الدولي، ضمن إياب نهائي البطولة القارية.

ورغم حالة الحزن التي سيطرت على الجماهير بعد ضياع اللقب، إلا أن المشهد الأبرز كان التفاف عدد كبير من المشجعين حول اللاعب لمواساته بعد إهداره ركلة الترجيح الحاسمة، مؤكدين دعمهم الكامل له وعدم تحميله مسؤولية الخسارة بمفرده.

فيديو مؤثر لجماهير الزمالك بعد المباراة

ونشرت صفحة قناة أون سبورت مقطع فيديو يوثق رد فعل جماهير الزمالك عقب اللقاء، حيث ظهرت الجماهير وهي تهتف للاعب وتطالبه برفع رأسه، في لقطة نالت إشادة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة في ظل الحالة النفسية الصعبة التي كان يعيشها اللاعب بعد نهاية المباراة.

وأكدت الجماهير أن كرة القدم دائمًا تحمل لحظات قاسية، وأن الفريق قدم مجهودًا كبيرًا طوال مشوار البطولة، مشددين على ضرورة دعم اللاعبين خلال الفترة المقبلة من أجل العودة للمنافسة على البطولات المحلية والقارية.

اتحاد العاصمة يحسم اللقب بركلات الترجيح

وتوّج فريق اتحاد العاصمة بلقب كأس الكونفدرالية الأفريقية بعد الفوز على الزمالك بنتيجة 8-7 بركلات الترجيح، عقب انتهاء مجموع مباراتي الذهاب والإياب بالتعادل 1-1.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز الفريق الجزائري بهدف دون رد، قبل أن ينجح الزمالك في الفوز بنفس النتيجة خلال لقاء الإياب، ليتجه الفريقان إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت في النهاية لصالح اتحاد العاصمة، الذي حصد اللقب القاري وسط أجواء مثيرة داخل استاد القاهرة الدولي