رضا بهلوي يزعم: الإيرانيون لم يقدّموا 40 ألف قتيل للوصول لاتفاق نووي فقط

قال ولي عهد إيران‌ السابق، رضا بهلوي، خلال مؤتمر "مستقبل التكنولوجيا في إيران"، إن الشعب الإيراني لن يرضى بأقل من تغيير شامل للنظام.

أضاف بهلوي:"إنهم لم يقدموا 40 ألف قتيل من أجل الوصول إلى اتفاق نووي في النهاية".

وتابع بأن اعتماد معارضي النظام يجب ألا يكون على قوة خارجية، مشددًا على ضرورة افتراض عدم تلقي أي مساعدة، مع الإشارة إلى أن أي دعم خارجي محتمل قد يجعل الوصول إلى الأهداف أسهل.



كما قال ولي عهد إيران‌ السابق، رضا بهلوي، خلال مؤتمر "مستقبل التكنولوجيا في إيران"، إن إيران كان يمكن أن تتحول إلى دولة شبيهة بكوريا الجنوبية، لكنها دُفعت، بسبب الوضع السياسي الحالي، نحو نموذج أقرب إلى كوريا الشمالية.

وأضاف بهلوي أن "النظام الإيراني غير قابل للتغيير بطبيعته".