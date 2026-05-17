دليل المواطن لتسجيل الشقق بالشهر العقاري 2026.. خطوات ميسرة

أحدثت التعديلات الأخيرة على قانون الشهر العقاري طفرة غير مسبوقة في آليات تسجيل العقارات والشقق السكنية في مصر، حيث نجحت الدولة في القضاء على البيروقراطية الطويلة وتقليص المدة الزمنية للفصل في الطلبات، مفسحة المجال أمام منظومة رقمية متكاملة تستهدف حماية الملكية الخاصة وتنشيط الثروة العقارية.

ونستعرض الدليل الكامل لإجراءات تسجيل شقة بالشهر العقاري والمستندات المطلوبة والرسوم لعام 2026.

الحالات التي يحق لها التسجيل

أتاح القانون الجديد التسجيل لثلاث حالات رئيسية لم تعد تتطلب تسلسلاً معقداً للملكية:

من يملك عقداً نهائياً: (عقد بيع مسجل) ملكية ممتدة. من يملك عقداً ابتدائياً: شريطة حيازة العقار حيازة هادئة ومستقرة لمدة 5 سنوات على الأقل (ويثبت ذلك بإيصالات المرافق: غاز، كهرباء، مياه). وضع اليد: حيازة مستقرة بنية التملك لمدة 15 عاماً مع تقديم ما يثبت ذلك.

المستندات المطلوبة للبدء في الإجراءات

لتسجيل الشقة، يتعين على المواطن تجهيز الأوراق التالية:

صورة بطاقة الرقم القومي للبائع والمشتري (مع وجود الأصل للاطلاع).

عقد البيع (سواء كان عقداً نهائياً، أو ابتدائياً، أو حكم صحة ونفاذ).

(سواء كان عقداً نهائياً، أو ابتدائياً، أو حكم صحة ونفاذ). بيان الرفع المساحي الرقمي: ويتم استخراجه من الجهات المعتمدة (مثل الهيئة النيابية للمساحة العسكرية، أو وزارة التخطيط، أو المراكز التكنولوجية بالمحافظات) عبر إحداثيات "جي بي إس" (GPS).

إيصال مرافق حديث (غاز، كهرباء، أو مياه) لإثبات تاريخ الحيازة في حال العقود الابتدائية.

شهادة تصرفات عقارية (يتم استخراجها من مأمورية الشهر العقاري التابع لها العقار لإثبات عدم وجود تصرفات أخرى على الشقة).

خطوات التسجيل (ورقياً أو إلكترونياً)

وتسهيلاً على المواطنين، وفرت وزارة العدل طريقتين لتقديم الطلب:

1. المسار الإلكتروني (عبر تطبيق "مصر الرقمية"):

الدخول على بوابة مصر الرقمية واختيار خدمات "الشهر العقاري".

ملء البيانات المطلوبة ورفع المستندات (الممسوحة ضوئياً - Scanner).

سداد الرسوم إلكترونياً عبر وسائل الدفع الرقمي، ليقوم النظام بتحديد موعد للمواطن للتوجه للمأمورية للتوقيع واستلام العقد المسجل.

2. المسار التقليدي (عبر مأمورية الشهر العقاري):

التوجه إلى مأمورية الشهر العقاري المختصة جغرافياً وتعبئة نموذج طلب التسجيل.

تقديم المستندات وإرفاق بيان الرفع المساحي الرقمي.

سداد الرسوم والحصول على رقم وارد (رقم الطلب).

يلتزم الشهر العقاري بفحص الطلب والبت فيه خلال مدة لا تتجاوز 37 يوماً كحد أقصى من تاريخ تقديم الطلب المستوفي.

الرسوم المقررة للتسجيل

وتم وضع حد أقصى لرسوم التسجيل لضمان عدم إثقال كاهل المواطنين، وجاءت الرسوم محددة بحسب مساحة الشقة (بالإضافة إلى رسوم الرفع المساحي):

الشقق حتى مساحة 100 متر: رسوم قيمتها 500 جنيه

الشقق من 101 حتى 200 متر: رسوم قيمتها 1000 جنيه

الشقق من 201 حتى 300 متر: رسوم قيمتها 1500 جنيه

الشقق التي تزيد عن 300 متر: رسوم قيمتها 2000 جنيه

أهمية التسجيل للمواطن

وتؤكد وزارة العدل أن تسجيل الشقة بالشهر العقاري يمنح العقار "شهادة ميلاد قانونية" تحميه من التلاعب أو البيع لأكثر من شخص، كما يرفع من القيمة السوقية للعقار، ويمكّن صاحبه من إدخال المرافق الرسمية باسمه، فضلاً عن إمكانية استخدام الشقة كضمانة للحصول على تمويل عقاري من البنوك بكل سهولة.