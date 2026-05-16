الأوراق والشروط وطريقة التقديم.. وظائف خالية متميزة في بنك مصر 2026

خالد يوسف

يبحث عدد كبير من الشباب وخريجي الجامعات عن فرص عمل داخل القطاع المصرفي، بالتزامن مع إعلان بنك مصر إتاحة عدد من الوظائف الجديدة خلال 2026 في عدد من التخصصات، ويزداد اهتمام المتقدمين بمعرفة الشروط اللازمة والأوراق المطلوبة للحصول على فرصة داخل أحد أكبر البنوك العاملة في السوق المصرفي.

وظائف شاغرة في بنك مصر 2026 

أعلن بنك مصر عبر صفحته الرسمية على موقع التوظيف «لينكد إن»، عن وظائف شاغرة للعمل خلال عام 2026 في مجال خدمة العملاء واستقبال المكالمات، بكافة فروع البنك في مصر.

ويحرص البنك على توفير فرص عمل للشباب الحاصلين على مؤهلات دراسية مناسبة، سواء كانوا من خريجي كليات التجارة وما يعادلها من شهادات، أو من خريجي الكليات الأخرى الحاصلين على بكالوريوس.

وظائف خالية في بنك مصر 2026

- يقوم الموظف المقبول في وظائف بنك مصر بالرد على المكالمات الواردة من عملاء بنك مصر بكفاءة ووفق معايير الخدمة.

- الالتزام باتفاقيات مستوى الخدمة الخاصة بالعملاء، بما في ذلك متوسط وقت الرد، لحل طلبات وشكاوى العملاء.

- إرضاء العملاء غير الراضين والحفاظ عليهم من خلال حل المشكلات بفعالية واستعادة رضاهم.

- تسجيل طلبات وشكاوى العملاء وتحليلها وتصعيدها لتحسين جودة الخدمة.

- المهارات والكفاءات المطلوبة لوظائف بنك مصر.

- التميز في الأداء والمسؤولية وبناء روح التعاون والتكامل.

- المرونة والقدرة على التكيف مع مختلف المواقف.

- التركيز على العميل وامتلاك مهارات تواصل ممتازة.

- إدارة الوقت وتحديد الأولويات بفعالية.

- بناء علاقة مهنية متفانية من خلال تلبية احتياجات العملاء المالية ومراجعتها باستمرار، والإدارة الفعالة لأموالهم

شروط التقديم على وظائف بنك مصر 2026

وحدد بنك مصر، مجموعة من الشروط والمعايير التي يجب ان تتوافر في المتقدم لشغل الوظائف المعلن عنها، وجاءت كالتالي:

- أن يكون المتقدم لـ وظائف بنك مصر حاصل على بكالوريوس أو ما يعادله.

- يشترط إجادة استخدام تطبيقات مايكروسوفت أوفيس.

- إتقان اللغة الإنجليزية (تحدثا وكتابة).

- أن يكون المتقدم لوظائف بنك مصر من سكان القاهرة.

-ويشترط أن يكون لديه مهارات تواصل ممتازة في مختلف المجالات (التسويق، المبيعات، المالية).

- أن يكون لديه مهارات التفكير النقدي، والقدرة على إيجاد حلول مبتكرة.

كيفية التقديم في وظائف بنك مصر

يمكن للراغبين في التقديم لوظائف بنك مصر 2026، الدخول على الصفحة الرسمية الخاصة بالبنك على موقع التوظيف لينكد إن، وإرسال السيرة الذاتية الخاصة به.

