الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

وصول 18 ألفا و358 حاجاً للأراضي المقدسة.. رئيس البعثة: تيسيرات متكاملة لخدمة القرعة

مكة المكرمة - مصطفى الرماح

أعلن اللواء مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية، رئيس الجهاز التنفيذي للجنة الوزارية للحج، وصول 18 ألفًا و358 حاجًا من بعثة حج القرعة إلى الأراضي المقدسة حتى الآن، لأداء مناسك الحج.

وأوضح رئيس البعثة، في تصريحات لصحفي البعثة بمكة المكرمة، أن عدد الحجاج المتواجدين حاليًا بالمدينة المنورة بلغ 3 آلاف و647 حاجًا، مشيرًا إلى أنه سيتم تفويجهم إلى مكة المكرمة عقب انتهاء فترة إقامتهم التي تمتد إلى 5 أيام في رحاب المسجد النبوي الشريف.

وأضاف أن إجمالي أعداد الحجاج الذين وصلوا إلى مكة المكرمة حتى الآن بلغ 14 ألفًا و711 حاجًا، لافتًا إلى أنه تم تسكينهم فور وصولهم داخل مقار الإقامة بالمنطقة المركزية القريبة من الحرم المكي الشريف، لتوفير أقصى درجات الراحة لهم.

وأكد استمرار الجسر الجوي بين مصر والمملكة العربية السعودية خلال الأيام المقبلة، لاستكمال نقل باقي حجاج بعثة القرعة إلى كل من المدينة المنورة ومكة المكرمة.

وأشار إلى أن بعثة حج القرعة بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، ومطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، تواصل جهودها لإنهاء إجراءات وصول الحجاج بسرعة، مع تقديم جميع التيسيرات اللازمة التي تساعدهم على أداء المناسك بسهولة ويسر.

ولفت إلى أن بعثة القرعة نجحت هذا العام في التعاقد مع إحدى كبرى شركات النقل بالمملكة العربية السعودية، لتوفير حافلات حديثة ومكيفة ومجهزة بأعلى مستوى، ومزودة بدورات مياه وخدمة تحديد المواقع الجغرافية «GPS»، لنقل الحجاج بين مكة المكرمة والمدينة المنورة.

كما أشار إلى الاتفاق مع شركة متخصصة لنقل وشحن حقائب الحجاج من مقار إقامتهم إلى المطارات في مكة المكرمة والمدينة المنورة، بما يسهم في التيسير على ضيوف الرحمن وتخفيف الأعباء عنهم

