قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جيش الاحتلال: يدنا طويلة.. وسنواصل تفكيك ما تبقى من قيادة حماس
5 أتوبيسات من جمهورية شبين لحضور نهائي الزمالك واتحاد العاصمة| فيديو
وزير الخارجية: نرفض تدخل أي أطراف غير مشاطئة للبحر الأحمر في ترتيبات تخصه
مدبولي: عملية تطوير شاملة للقاهرة التاريخية والخديوية
أرقام مفاجئة تمنح الزمالك الأفضلية قبل نهائي الكونفدرالية
تراجع محدود رغم هبوطها بالمزارع.. ماذا يحدث في أسعار الدواجن بالأسواق؟
مدبولي: تطوير القاهرة يؤكد أننا لم نهرب منها للعاصمة الجديدة
رئيس الوزراء: تطوير شامل للقاهرة التاريخية والخديوية يليق بمكانة مصر
مدبولي: الدولة تعمل على إنقاذ المناطق التراثية والمعمارية بالقاهرة
أول تعليق من سعد لمجرد بعد قرار حبسه 5 سنوات
مصرع وإصابة أكثر من 20 شخصا إثر اصطدام قطار بضائع بحافلة في تايلاند
مدبولي يطمئن أحد مستاجري الإيجار القديم بوسط القاهرة.. ماذا قال
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مطروح: طالب بالمدرسة النووية يحصد الرابع عالميا بمسابقة ISEF

الطالب النابغة
الطالب النابغة
ايمن محمود

أعلنت نادية فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح أن الطالب أحمد عبد الخالق بالفرقة الخامسة قسم الإلكترونيات بالمدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية حقق انجازا فريدا غير مسبوقا بتحقيق المركز الرابع علي مستوي العالم  عالميا فى مسابقة  الايسف الدولية ( ISEF 2026 ) التي نظمتها الولايات المتحدة الأمريكية.

تهنئة للطالب والمدرسة

 وهنأت وكيل الوزارة النابغة أحمد عبدالخالق وادارة المدرسة النووية بقيادة المهندس أحمد فتحي والمعلمين المشرفين  وقدمت الشكر للمدرسة النووية ولفريق عمل مركز التطوير التكنولوجي بقيادة الأستاذ السيد عماد مدير المركز مؤكدة أن ذلك الإنجاز الجديد استمراراً لسلسلة تألق طلاب المدرسة في عديد المحافل الدولية والمؤتمرات والمسابقات العلمية في السنوات الثلاث الأخيرة مما كان له عظيم الأثر  في رفع اسم المحافظة بتلك المحافل العلمية  مهدية ذلك الانجاز الكبير لـ اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ مطروح لدعمه المتواصل للمنظومة التربوية

تشجيع النوابغ

وفي ختام تصريحاتها اليوم أكدت مدير المديرية أن تعليم مطروح حريص على تقديم كافة سبل  الدعم والتشجيع اللازم للنوابغ والمُبتكرين من طلاب المدارس  وتوفير الأجواء المناسبة اللازمة  لتنمية قدراتهم ومواهبهم مؤكدة حرص تعليم مطروح على دعم المدارس القائمة على البحث العلمى و الإختراعات العلمية وذلك فى ضوء توجيهات القيادة  السياسية وفي ظل تكليفات السيد الأستاذ محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم بتشجيع البحث العلمى إيماناً من الدولة بأهميته  وأن تطور الأمم و تقدمها لا يتحقق إلا بالاهتمام بالبحث العلمى .

مشاركة 75دولة

الجدير بالذكر أن مسابقة آيسف ISEF 2026 تعد أكبر معرض علمي للطلاب قبل الجامعة في العالم تنظمها مؤسسة Society for Science الأمريكية والهدف منها اعطاء فرصة للطلاب أصحاب الابحاث أو الاختراعات التي تحل  مشاكل  حقيقية ويتم عرض ذلك أمام لجنة من العلماء والخبراء

المسابقة تجمع 1800 طالب من أكتر من 75 دولة سنويا في الولايات المتحدة الأمريكية

مطروح محافظة مطروح اخبار المحافظات اخبار محافظة مطروح النووية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة تعبيرية

بسبب كسر مفاجئ.. انقطاع المياه عن عدة مناطق بمحافظة الجيزة

أسعار الدواجن

لأول مرة منذ أسابيع.. أسعار الدواجن تهبط لأقل من 60 جنيها| ومفاجأة فى البانيه

مرتبات

رسالة من الحكومة للموظفين.. خبر سار للعاملين بالدولة الثلاثاء المقبل

مباراة الزمالك واتحاد العاصمة

24 كاميرا.. قنوات مجانية تنقل نهائي الكونفدرالية بين الزمالك واتحاد العاصمة

المدارس المصرية اليابانية

لأول مرة.. 6 مدارس مصرية يابانية "عربي" بهذه الأماكن|والمصروفات 13 ألف و800 جنيه

أمير هشام

أمير هشام: اتجاه لإلغاء الهبوط في الدوري في هذه الحالة

الأهلي

أمير هشام: مدير تعاقدات الأهلي يبدأ تسويق الرباعي الأجنبي المعار

سعر الذهب

بعد تراجعه 130 جنيها .. سعر عيار 21 في تعاملات اليوم

ترشيحاتنا

نانسي عجرم

بفستان لامع... نانسي عجرم تتألق في أحدث ظهور

النجرسكو

طريقة عمل نجرسكو الدجاج في الفرن

النظر

فاكهة صيفية ترطب الجسم وتعالج العينين.. اكتشفها

بالصور

فستان لافت.. رانيا أبو النصر تستعرض رشاقتها

رانيا أبو النصر
رانيا أبو النصر
رانيا أبو النصر

فستان لافت .. نسرين آمين تستعرض رشاقتها في ظهور مبهر

نسرين آمين
نسرين آمين
نسرين آمين

في عيد ميلادها 43 .. 10 صور تكشف جمال نانسي عجرم

نانسي عجرم
نانسي عجرم
نانسي عجرم

تحذير من عادة يفعلها الملايين أثناء استخدام الهاتف .. ابتعد عنها

تحذير من عادة يفعلها الملايين أثناء استخدام الهاتف
تحذير من عادة يفعلها الملايين أثناء استخدام الهاتف
تحذير من عادة يفعلها الملايين أثناء استخدام الهاتف

فيديو

تصريحات عبد الرحمن أبو زهرة

مكنتش مصدق.. عبد الرحمن أبو زهرة يتأمل مشواره الفني بكلمات مؤثرة قبل وفاته

أعراض فيروس هانتا

يشبه الإنفلونزا.. أعراض فيروس هانتا الخطيرة

توقعات ليلى عبد اللطيف

سنعود للكمامات .. توقعات ليلى عبد اللطيف تثير الجدل بتوقعاتها عن فيروس تنفسي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الصداقة بين الرجل والمرأة مساحة ناضجة أم باب لمشاعر مؤجلة ؟

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع ... العملة الصعبة في سباق "رؤية مصر 2030"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: خاص جدا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: محمود المصري بين النبوغ والاجتهاد

المزيد