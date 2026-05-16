مطروح: طالب بالمدرسة النووية يحصد الرابع عالميا بمسابقة ISEF

أعلنت نادية فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح أن الطالب أحمد عبد الخالق بالفرقة الخامسة قسم الإلكترونيات بالمدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية حقق انجازا فريدا غير مسبوقا بتحقيق المركز الرابع علي مستوي العالم عالميا فى مسابقة الايسف الدولية ( ISEF 2026 ) التي نظمتها الولايات المتحدة الأمريكية.

تهنئة للطالب والمدرسة

وهنأت وكيل الوزارة النابغة أحمد عبدالخالق وادارة المدرسة النووية بقيادة المهندس أحمد فتحي والمعلمين المشرفين وقدمت الشكر للمدرسة النووية ولفريق عمل مركز التطوير التكنولوجي بقيادة الأستاذ السيد عماد مدير المركز مؤكدة أن ذلك الإنجاز الجديد استمراراً لسلسلة تألق طلاب المدرسة في عديد المحافل الدولية والمؤتمرات والمسابقات العلمية في السنوات الثلاث الأخيرة مما كان له عظيم الأثر في رفع اسم المحافظة بتلك المحافل العلمية مهدية ذلك الانجاز الكبير لـ اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ مطروح لدعمه المتواصل للمنظومة التربوية

تشجيع النوابغ

وفي ختام تصريحاتها اليوم أكدت مدير المديرية أن تعليم مطروح حريص على تقديم كافة سبل الدعم والتشجيع اللازم للنوابغ والمُبتكرين من طلاب المدارس وتوفير الأجواء المناسبة اللازمة لتنمية قدراتهم ومواهبهم مؤكدة حرص تعليم مطروح على دعم المدارس القائمة على البحث العلمى و الإختراعات العلمية وذلك فى ضوء توجيهات القيادة السياسية وفي ظل تكليفات السيد الأستاذ محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم بتشجيع البحث العلمى إيماناً من الدولة بأهميته وأن تطور الأمم و تقدمها لا يتحقق إلا بالاهتمام بالبحث العلمى .

مشاركة 75دولة

الجدير بالذكر أن مسابقة آيسف ISEF 2026 تعد أكبر معرض علمي للطلاب قبل الجامعة في العالم تنظمها مؤسسة Society for Science الأمريكية والهدف منها اعطاء فرصة للطلاب أصحاب الابحاث أو الاختراعات التي تحل مشاكل حقيقية ويتم عرض ذلك أمام لجنة من العلماء والخبراء

المسابقة تجمع 1800 طالب من أكتر من 75 دولة سنويا في الولايات المتحدة الأمريكية