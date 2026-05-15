ننشر أسماء المصابين الـ 6 في حادث انقلاب سيارة بطريق مطروح - الإسكندرية

حصل “ صدى البلد” على أسماء ضحايا حادث انقلاب ميكروباص بالكيلو 51 بطريق مطروح الإسكندرية وتم الدفع بسيارات الإسعاف ونقلهم إلى مستشفى الحمام المركزي.

أسماء المصابين

استقبل مستشفى الحمام 6 مصابين وهم: وائل محمد فتحي، مصاب بسحجات وكدمات بالجسم، محمد إبراهيم السيد، مصاب بسحجات وكدمات بالجسم، عمرو موسى حسنين، مصاب بسحجات وكدمات بالجسم، علي أحمد فارس، مصاب بسحجات وكدمات بالجسم، زياد أحمد شوقي محمد، مصاب بسحجات وكدمات بالجسم، وشعبان جمعة عبدالعظيم، مصاب بسحجات وكدمات بالجسم.

تحرير محضر

وأجرى الطاقم الطبي في مستشفى الحمام المركزي، الفحوصات الطبية اللازمة للمصابين وحالتهم العامة مستقرة وتحرر المحضر اللازم للعرض على الجهات المختصة.