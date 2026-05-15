أخبار البلد

نجاح تنظيم احتفالية إطلاق مرصد سوق العمل ومبادرة مليون رخصة رقمية للطلاب

كتب محمود مطاوع

شهدت القاهرة انطلاق المبادرة الوطنية المليون رخصة رقمية دولية التي ينفذها صندوق تطوير التعليم برئاسة مجلس الوزراء، وبحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ومشاركة واسعة من الوزراء وكبار المسؤولين وممثلي القطاع الخاص في احتفالية كبرى تولت شركة استرايك ميديا تنظيمها وإخراجها بالشكل الذي يعكس طموحات الدولة المصرية نحو التحول الرقمي الشامل.

ويأتي المشروع في إطار استراتيجية مصر للتحول الرقمي ورؤية 2030، إذ يستهدف تدريب مليون طالب وخريج بهدف منحهم مليون رخصة رقمية دولية معتمدة من CISCO العالمية في المهارات التكنولوجية والرقمية الحديثة  بما يرفع جاهزية رأس المال البشري المصري للاقتصاد الرقمي، ويضع مصر في مصاف الدول الرائدة إقليميًا في مؤشرات المهارات الرقمية ورائدي العمل الحر.

أحد أهم المحاور التنفيذية في خطة الدولة

ومن جانبها، أكدت الدكتورة رشا شرف، الأمين العام لصندوق تطوير التعليم، أن المشروع يمثل أحد أهم المحاور التنفيذية في خطة الدولة لرفع كفاءة المنظومة التعليمية.

وقالت:هذه الرخصة ليست شهادة تُضاف إلى السيرة الذاتية للخريج ، بل بوابة عبور لجيل مصري قادر على التعامل مع أدوات العصر والمنافسة في الاقتصاد المعرفي.

وأشادت سيادتها بالدور التنظيمي الذي قامت به استرايك ميديا ، مؤكدةً أن خروج الحدث بهذه الصورة يعكس كفاءة الكوادر المصرية في إدارة الفعاليات الوطنية الكبرى.

ومن جانبه، صرّح الدكتور محمد الزيات، العضو المنتدب لشركة Strike Media: “نعتز بأن نكون الذراع التنظيمي لحدث وطني بهذا الحجم والأثر. إطلاق مرصد سوق العمل الدولي و مليون رخصة رقمية دولية ليس مجرد مشروع تدريبي عادي — هو رسالة بأن مصر ماضية في بناء جيل قادر على المنافسة عالميًا، ونحن في استرايك ميديا فخورون بأن نضع خبرتنا في خدمة المشاريع التي تصنع الفارق الحقيقي على أرض الواقع.

وأشار إلى أن شركة استرايك ميديا إدارة الملف بالكامل؛ من صياغة الهوية الإعلامية للمبادرة مرورًا بالتنفيذ اللوجستي للفعالية، ومن المقرر أن ينطلق التنفيذ الفعلي للبرنامج خلال الأسابيع المقبلة.

