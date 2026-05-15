المركزي للإحصاء: 6%معدل البطالة خلال الربع الأول لعام 2026

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الجمعة الموافق 2026/5/15 نتائج بحث القوى العاملة للربع الأول (يناير- مارس) لعام 2026، حيث بلغ معدل البطالة 6,0% من إجمالي قـــوة العمـــل بانخفاض 0.2 نقطة مئوية عن الربع السابق.

قـوة الـعمل (وتشمل المشتغلون والمتعطلون )

سجل تقدير حجـــم قـــــوة العمــــل 35.412 مليون فرد مقابل 34.829 مليون فرد خلال الربع السابق بنسبة زياده مقدارها 1.7% وقد بلغت قوة العمل في الحضر 15.238 مليون فرد بينما بلغت في الريف 20.174 مليون فرد، أما على مستوى النوع فقد بلغ حجم قوة العمل 27.588 مليون فرد للذكور بينما بلغت للإناث 7.824 مليون فرد، ويرجع ذلك لارتفاع أعداد المشتغلين بمقدار 610 آلاف مشتغل خلال الربع الحالي عن الربع السابق وانخفاض عدد المتعطلين بمقدار 26 ألف متعطل مما أدى إلى ارتفاع قوة العمل بمقدار 583 ألف فرد.

المتعــطلون

سجل عدد المتعطلين 2.126 مليون متعطل بنسبة 6,0٪ من إجمالي قوة العمل (1,006 مليون ذكور، 1,120 مليون إناث)

مقــابـل 2,152 مليون متعطل الربع السابق بانخفاض قـدره (26) ألف متعطل بنسبة 1,2٪، وزيادة قــدرها (15 ) ألف متعطل عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة 0,7٪.

• بلغ مـعدل البـطالة بين الذكــور 3,6 ٪ من إجمالى الذكور في قوة العمل خلال الربع الحالي بينما كان 3,8٪ في الربع السابق مقابل 3,6٪ في الربع المماثل من العام السابق .

• بلغ معدل البطالة بين الإناث 14,3٪ من إجمالي الإناث في قوة العمل في كل من الربع الحالي والربع السابق مقابل 16,4٪ في الربع المماثل من العام السابق.

المتعطلون طبقاً لمحل الإقامة ( للحضر والريف)

• بلغ معدل البطالة في الحضر 8,4٪ من إجمالى قوة العمل فى الحضر ، بينما كان 9,7٪ في الربع السابق مقابل 9,8٪ في الربــع المماثل من العام السابق.

• معدل البطالة في الريف يصل إلى 4,2٪ من إجمالى قوة العمل فى الريف ، بينما كان 3,4٪ في الربع السابق مقابل 3,6٪ في الربــع المماثل من العام السابق.

المتعطلون طبقا للحالة التعليمية

- 79,6٪ نسبة المتعطلين من حملة المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة والجامعية وما فوقها في الربع الحالي مقابل 82,1٪ في الربع السابق من إجمالي المتعطلين وفى الربع الحالي موزعة كالآتي:

- 20,4 ٪ تعليم أقل من المتوسط وما دونه مقابل 17,9 ٪ بالربع السابق و 21,3٪ للربع المماثل من العام السابق.

- 38,1٪ من حملة المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة مقابل 37,1٪ بالربع السابق و 37,3٪ للربع المماثل من العام السابق.

- 41,5٪ من حملة المؤهلات الجامعية وما فوقها مقابل 45,0٪ بالربع السابق بينما كان 41,4٪ في الربع المماثل من العام السابق.

المشتــــــغلون

بلغ عـدد المشتغلين 33,287 مليون فرد بينما كان 32,677 مليون فرد في الربع السابق بنسبة زياده 1,9 ٪ وقد بلغ عدد المشتغلين في الحضر 13,955 مليون مشتغل بينما بلغ عدد المشتغلين في الريف 19,332 مليون مشتغل .

المشتغلون طبقاً للحالة العملية

بلغ عدد المشتغلين بأجــر نقدي 22,976 مليون مشتغل (18,784 مليون ذكور، 4,192 مليون إناث) بنسبة 69,0٪ من إجمالي المشتغلين بينما كانت 67,7٪ في الربع السابق، مقابل 69,7٪ في الربع المماثل من العام السابق.

• بلغ عدد المشتغلين أصحاب الأعمال التي يديرونها ويستخدمون آخرين 1,684 مليون مشتغل ( 1,594 مليون مشتغل ذكور، 90 ألف مشتغلة إناث) بنسبة 5,1٪ من إجمالــي المشتغلين بينما كان 6,2٪ في الربع السابق مقابل 4,3 ٪ في الربع المماثل من العام السابق.

• بلغ عدد المشتغلين ممن يعملون لحسابهم ولا يستخدمون أحد 6,226 مليون مشتغل (5,338 مليون مشتغل ذكور، 888 ألف مشتغلة إناث) بنسبة 18,7٪ من إجمالي المشتغلين بينما كان 18,1٪ في الربع السابق مقابل 22,0٪ في الربع المماثل من العام السابق.

• بلغ عدد المشتغلين المساهمون في أعمال - مشروعات (داخل الأسرة ) بدون أجر 2,401 مليون مشتغل ( 866 ألف مشتغل ذكور ، 1,535 مليون مشتغلة إناث) بنسبة 7,2 ٪ من إجمالي المشتغلين بينما كان 8,0 ٪ في الربع السابق مقابل 4,0٪ في الربع المماثل من العام السابق.

المساهمة في النشاط الاقتصادي

• بلغ معدل المساهمة في النشاط الاقتصادي 47,6 ٪ من جملة السكان (15 سنة فأكثر) خلال الربع الحالي بينما كان 46,7 ٪ خلال الربع السابق مقابل 45,8 ٪ في الربع المماثل من العام السابق .

• بلغ معدل المساهمة (الذكـور 72,5 ٪ مقابل 70,8 ٪ في الربع السابق مقابل 70,2 ٪ في الربع المماثل من العام السابق ، الإنــاث 21,5 ٪ بينما كان 21,7 ٪ في الربع السابق وكانت 20,1 ٪ في الربع المماثل من العام السابق) .

• بلغ معـــدل المساهمـة (في الحضر 46,4 ٪ مقابل 48,6 ٪ في الريف) بينما كان ( في الحضر 45,7٪ مقابل 47,5٪ في الريف) في الربع السابق ( 45,6 ٪ في الحضر مقابل 46,0٪ في الريف) في الربع المماثل من العام السابق .

التوزيع النسبي للمشتغلين طبقا ًلأهم الأنشطة الاقتصادية خلال الربع الأول لعام 2026

حقق نشاط الزراعة و استغلال الغابات و قطع الشجر وصيد الأسماك أكبر نسبة مشاركة للمشتغلين في الأنشطة الاقتصادية حيث بلغ عدد المشتغلين في هذا النشـاط 5,978 مليون مشتغـــل (4,380 مليون ذكور ، 1,598 مليون إناث) بنسبة 18,0٪ من إجمالي المشتغلين محتلاً المركز الأول ضمن الأنشطة الاقتصادية.

2- بلغ عـدد المشـتغلين في نشاط تجارة الجملة والتجزئة والإصلاح للمركبات ذات المحركات و الدراجات الناريه 5,693 مليون مشتغل ( 4,605 مليون ذكور، 1,088 مليون إناث) بنسبة 17,1٪ من اجمالي المشتغلين.

3- كـما بـلغ عـدد المشـتغلين في نشـاط الصناعات التحويلية 4,866 مليون مشتغل ( 4,199 مليون ذكور، 667 ألف إناث) بنسبة 14,6٪ من إجمالي المشتغلين .

4- بلغ عدد المشتغلين في التشييد والبناء 3,832 مليون مشتغل ( 3,802 مليون ذكور، 30 ألف إناث) بنسبة 11,5 ٪ من إجمالي المشتغلين.

5- بلــغ عـدد المشـتغـلين في نشــاط النقـل والتـخزين 2,885 ملـيون مشتـغل (2,849 مليـون ذكور ، 36 ألف إناث) بنسبة 8,7٪ من إجمالي المشتغلين.