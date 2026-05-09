الإحصاء : 4.6% ارتفاعًا في قيمـة الصادرات المصرية إلى فرنسـا عام 2025

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى فرنسا لتصل إلى 1.14 مليار دولار خلال عام 2025 مقابل 1.09 مليار دولار خلال عام 2024 بنسبة ارتفاع قدرها 4.6 %.

وأشار إلى أن قيمة الواردات المصرية من فرنسا بلغت 1.82 مليار دولار خلال عام 2025 مقابل 1.85 مليار دولار عام 2024 بنسبة انخفاض قدرها 1.6 %.

جاء ذلك في بيان صحفي أصدره الجهاز يتضمن العلاقات الاقتصادية بين مصر وفرنسا، وذلك بمناسبة استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي للرئيس إيمانويل ماكرون رئيس فرنسا، وذلك في إطار بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وفرنسا والمشاركة فى مراسم افتتاح المقر الجديد لجامعة سنجور الدولية.

وكشفت بيانات الجهاز عن ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر وفرنسا مسجلةً 2.96 مليار دولار خلال عام 2025 مقابل 2.94 مليار دولار خلال عام 2024 بنسبة ارتفاع قدرها 1 % .

وحول أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى فرنسا خلال عام 2025 كالاتي : أسمدة بقيمة 313 مليون دولار، آلات وأجهزة كهربائية بقيمة 260 مليون دولار، خضروات وفواكه بقيمة 88.4 مليون دولار، منتجات كيماوية عضوية وغير عضوية بقيمة 81.4 مليون دولار، ملابس جاهزة بقيمة 70 مليون دولار.

وحول أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من فرنسا خلال عام 2025 جاءت كالآتي : منتجات الصيدلة بقيمة 290 مليون دولار، آلات وأجهزة كهربائية بقيمة 260 مليون دولار ، سيارات وجرارات ودراجات وأجزاؤها بقيمة 207 ملايين دولار، حبوب بقيمة 152 مليون دولار، ألبان ومنتجاتها وبيض وعسل بقيمة 71.4 مليون دولار.

وأشار الجهاز إلى أن قيمة الاستثمارات الفرنسية في مصر سجلت 767.1 مليون دولار خلال العام المالي 2024/ 2025 مقابل 483.8 مليون دولار خلال العام المالى 2023/ 2024 بنسبة ارتفاع قدرها 58.6% ، بينما بلغت قيمة الاستثمارات المصرية في فرنسا 398.1 مليون دولار خلال العام المالي 2024/ 2025 مقابل 238.3 مليون دولار خلال العام المالى 2023/ 2024 بنسبة ارتفاع قدرها 67.1 % .

ونوه بأن قيمة تحويلات المصريين العاملين بفرنسا بلغت 99.7 مليون دولار خلال العام المالي 2024 /2025 مقابل 71.1 مليون دولار خلال العام المالي 2023 / 2024 بنسبة ارتفاع قدرها 40.2 % ، بينما بلغت قيمة تحويلات الفرنسيين العاملين في مصر 17.7 مليون دولار خلال العام المالي 2024 /2025 مقابل 14.1 مليون دولار خلال العام المالي 2023 / 2024 بنسبة ارتفاع قدرها 25.5%.

وأشار إلى أن عدد سكان مصر سجلوا 109 ملايين نسمة في مايو 2026، بينما سجل عدد سكان فرنسا 66.7 مليون نسمة خلال نفس الفترة ، مضيفا أن عـدد المصـريين المتواجديـن بفرنسا طبقــاً لتقديرات البعثة بلغ 580 ألف مصري حتى نهاية عام 2024.