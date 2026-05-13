ضبط مزارع بحوزته حشيش وأفيون قبل بيعه بالوادي الجديد

ضبطت مباحث الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، مزارعًا بحوزته كمية من مخدري الحشيش والأفيون، قبل ترويجها وبيعها في مدينة الخارجة، وذلك عقب معلومات أمنية وردت إلى وحدة مباحث قسم شرطة الخارجة بشأن تحركات المتهم.

تفاصيل الواقعة

تلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة البحث الجنائي، يفيد بورود معلومات من مباحث سوهاج إلى مباحث الخارجة، حول شراء مزارع كمية من مخدري الحشيش والأفيون، تمهيدًا لبيعها داخل مدينة الخارجة.

وبعد تقنين الإجراءات، شكّلت مباحث الخارجة أكمنة سرية بعدد من مداخل مدينة الخارجة، بمشاركة أفراد شرطة سريين، وتحت إشراف النقيب محمد الحسيني، معاون مباحث قسم الخارجة، والنقيب أحمد السيد، ومهاب مجدي، معاوني مباحث قسم الخارجة.

وتتبعت القوات تحركات المتهم منذ وصول المعلومات الأمنية، حتى نجحت في ضبطه وبحوزته كمية من مخدر الحشيش ومخدر الأفيون، قبل ترويجها في مدينة الخارجة، بحسب ما كشفه محضر الواقعة.

وكشف محضر الواقعة أن المتهم يدعى "أ.ع"، 27 عامًا، مزارع من محافظة سوهاج، ويقيم بقرية الشركة 55 التابعة لمركز الخارجة في محافظة الوادي الجديد.

وعثرت القوات بحوزة المتهم على 200 جرام من مخدر الحشيش، و30 جرامًا من مخدر الأفيون، وبمواجهته بالمضبوطات، أُثبت في المحضر أن الحيازة كانت بقصد الاتجار وبيع المواد المخدرة داخل مدينة الخارجة.