الأرصاد تحذر: طقس شديد الحرارة ورياح مثيرة للرمال غدا

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الخميس، طقس شديد الحرارة نهارا على أغلب أنحاء الجمهورية، حارا على السواحل الشمالية الغربية، في حين يسود طقس معتدل الحرارة ليلا على معظم الأنحاء.

الظواهر الجوية

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية - وفق بيان- إلى أن شبورة مائية تتكون خلال ساعات الصباح الباكر، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، خاصة الطرق المؤدية من وإلى مناطق شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

كما تنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى والصحراء الغربية وشمال الصعيد وجنوب سيناء، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، فتكون معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع الموج ما بين 1.5 متر إلى 2.5 متر، واتجاه الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية.

أما حالة البحر الأحمر؛ فتكون معتدلة، مع ارتفاع الموج ما بين 1.5 متر إلى مترين، واتجاه الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر: