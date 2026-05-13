العظمى بالقاهرة 39 درجة.. طقس شديد الحرارة ورياح مثيرة للرمال غدا

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الخميس، طقس شديد الحرارة نهارا على أغلب أنحاء الجمهورية، حار على السواحل الشمالية الغربية، في حين يسود طقس معتدل الحرارة ليلا على معظم الأنحاء.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية- وفق بيان اليوم الأربعاء- إلي أن شبورة مائية تتكون خلال ساعات الصباح الباكر، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، خاصة الطرق المؤدية من وإلى مناطق شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

كما تنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى والصحراء الغربية وشمال الصعيد وجنوب سيناء، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، فتكون معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع الموج ما بين 1.5 متر إلى 2.5 متر، واتجاه الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية.

أما حالة البحر الأحمر؛ فتكون معتدلة، مع ارتفاع الموج ما بين 1.5 متر إلى مترين، واتجاه الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 39 21

العاصمة الادارية 39 20

6 اكتوبر 40 20

بنها 38 21

دمنهور 35 19

وادى النطرون 40 20

كفر الشيخ 34 20

بلطيم 30 19

المنصورة 38 20

الزقازيق 40 21

شبين الكوم 38 20

طنطا 38 20

دمياط 30 19

بورسعيد 36 20

الاسماعيلية 40 21

السويس 38 20

العريش 37 18

رفح 36 18

رأس سدر 38 20

نخل 38 17

كاترين 31 14

الطور 36 22

طابا 33 18

شرم الشيخ 37 26

الغردقة 37 25

الاسكندرية 31 19

العلمين 29 18

مطروح 26 17

السلوم 28 18

سيوة 38 22

رأس غارب 37 24

سفاجا 37 25

مرسى علم 38 25

شلاتين 36 26

حلايب 33 27

أبو رماد 35 26

مرسى حميرة 35 25

أبرق 37 25

جبل علبة 36 26

رأس حدربة 33 26

الفيوم 40 22

بني سويف 40 22

المنيا 41 22

أسيوط 41 23

سوهاج 42 23

قنا 42 24

الأقصر 42 25

أسوان 43 26

الوادى الجديد 43 26

أبوسمبل 42 25

درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية

المدينة العظمى الصغرى

مكة 43 31

المدينة 42 27

الرياض 42 24

المنامة 36 29

أبوظبى 37 25

الدوحة 39 30

الكويت 41 28

دمشق 30 16

بيروت 25 19

عمان 29 19

القدس 31 18

غزة 32 20

بغداد 38 21

مسقط 37 32

صنعاء 29 12

الخرطوم 43 30

طرابلس 25 21

تونس 27 16

الجزائر 21 13

الرباط 22 13

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم

المدينة العظمى الصغرى

أنقرة 23 09

إسطنبول 18 10

إسلام آباد 34 22

نيودلهى 40 27

جاكرتا 34 25

بكين 35 19

كوالالمبور 33 25

طوكيو 27 17

أثينا 28 16

روما 22 11

باريس 12 05

مدريد 19 09

برلين 14 07

لندن 15 08

مونتريال 13 10

موسكو 20 11

نيويورك 17 10

واشنطن 21 11

نواكشوط 31 22

أديس أبابا 27 13