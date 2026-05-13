قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هند الضاوي: ترقيات استثنائية داخل الجيش الأمريكي تثير تساؤلات حول حرب إيران
أسامة كمال: تحرك مصري واضح وصريح يؤكد أهمية التعاون المائي مع أوغندا
حسين عبد اللطيف: افتقدنا التوفيق أمام إثيوبيا.. ونسعى للفوز أمام تونس
«شوبير» يفتح النار: مفيش أندية فوق القانون .. ويستشهد بالدوري السعودي كنموذج للاحتراف
الونش: الزمالك على قلب رجل واحد وهدفنا التتويج بالكونفدرالية
زيلينسكي: أضرار جسيمة طالت جميع أنحاء أوكرانيا خلال يوم واحد
عضو الحزب الجمهوري: ترامب في موقف ضعف أمام الصين بسبب حرب إيران
أفضل 5 سيارات أمريكية في النصف الأول من عام 2026 | تعرف عليها
رئيس الوزراء الإسباني: فلسطين دولة قائمة ولها حق الوجود مثل إسرائيل
سنوات من الإخفاق.. «شوبير»: لا حلول.. والإسماعيلي يدفع ثمن سوء الإدارة
الزمالك يتصدر القائمة بـ17 قضية والإسماعيلي يلاحقه بخمس أزمات
بدرية طلبة: مش مطلوب مني أتخن عشان أجرب المنتج على نفسي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

لو الدولار زاد أو البنزين غلي.. أسعار الكهرباء هتتغير رسميًا في الحالتين

فاتورة الكهرباء
فاتورة الكهرباء
وفاء نور الدين

كشف جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أنه عند الاعلان عن أسعار الكهرباء سواء للقطاع المنزلي أو التجاري أو العدادات الكودية وكذلك للمرافق الحيوية، أن هذه الأسعار تطبق بناء على  أساس معامل قدرة 0.92.

 كما كشف الجهاز أن الاسعار محددة وفقاً لسعر الصرف المعلن من البنك المركزي واسعار الوقود المحددة من مجلس الوزراء على أن يتم إعادة النظر في التعريفة في حال تغير سعر الصرف أو أسعار الوقود. 

وكان الجهاز نشر أسعار الكهرباء للقطاع المنزلي والعدادات الكودية والتي جاءت كالتالي.. 

أسعار الكهرباء للقطاع  المنزلي

من 1 إلى 50 كيلووات/ساعة: 68 قرشًا.


من 51 إلى 100 كيلووات/ساعة: 78 قرشًا.


من 101 إلى 200 كيلووات/ساعة: 95 قرشًا.


من 201 إلى 350 كيلووات/ساعة: 1.55 جنيه.


من 351 إلى 650 كيلووات/ساعة: 1.95 جنيه.


من 651 إلى 1000 كيلووات/ساعة: 2.10 جنيه.


أكثر من 1000 كيلووات/ساعة: 2.58 جنيه.

العدادات الكودية شريحة موحدة 2.74 جنيه

أسعار الكهرباء للقطاع التجاري

وكان  جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك نشر  أسعار الكهرباء للقطاع التجاري  والتي جاءت كالتالي..

1- المستهلك من صفر إلى 100 كيلو وات  جنيه بدلا من  (162 قرشا)
2-  المستهلك من 101 إلى  250 كيلو وات يحسب كالاتى :

- من صفر الى 250  كيلو وات 2 جنيه بدلا من (216 قرشا).

3- المستهلك من 251  حتى 1000 كيلو وات يحسب كالاتى:
 

- من صفر الى 600 كيلو وات  264 قرشا   بدلا من ( 220 قرشا).


 - من 601 إلى 1000 كيلو وات  274 قرش  بدلا من (227 قرشا)

4- المستهلك من صفر لاكثر من 1000 كيلو وات 279 قرشا بدلا من (233 قرشا.

كما ارتفعت أسعار الكهرباء الخاصة بالري إلى 255 قرشًا بدلًا من 128.3 قرشًا بنسبة زيادة 99%، فيما زادت تعريفة شركات المياه إلى 255 قرشًا بدلًا من 143 قرشًا.

الكهرباء أسعار الكهرباء عداد الكهرباء سعر الصرف سعر الوقود

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنك المركزي

البنك المركزي ينفي وقف إصدار العملات البلاستيكية من فئتي 10 و20 جنيهًا

عداد الكهرباء

رسميا.. الكهرباء تنشر الأسعار الجديدة للعدادات الكودية

بتوجيهات رئاسية.. صرف معاشات شهر يونيو قبل عيد الأضحى المبارك

بتوجيهات رئاسية.. صرف معاشات شهر يونيو قبل عيد الأضحى المبارك

معاشات شهر يونيو2026

صرف معاشات يونيو 2026 قبل العيد.. رابط الاستعلام الفوري

احذر.. هذه الحالات تؤدي لسحب وحدتك من الإسكان الاجتماعي

شقتك مهددة بالسحب.. تحذيرات عاجلة لأصحاب شقق الدعم

تراجع جديد في أسعار الذهب اليوم

تراجع جديد في الذهب الآن .. تعرف على سعر عيار 21

اتصالات وانترنت

دعوى أمام المحكمة بشأن زيادة أسعار خدمات الاتصالات والإنترنت

أسرار البطاطس المقرمشة

أسرار البطاطس المقرمشة.. خطوات بسيطة تمنحك الطعم الذهبي في المنزل

ترشيحاتنا

كارت الفلاح الذكي

بشرى للمزارعين.. مفاجأة تنتظر الفلاحين داخل الجمعيات بشأن الأسمدة

جدل واسع في دجلة بالمز بعد اتهامات باستخدام مواد سامة ضد الكلاب وفتح بلاغ رسمي بالواقعة

بعد واقعة دجلة بالمز.. كواليس لم تكشفها الكاميرا عن حادث تسميم الكلاب

ننشر الاعترافات الكاملة لزوج دنيا فؤاد المتهمة بجمع تبـ ـرعات لعلاجها من المـ ـرض الخبيث

خدعت الناس وهددتني.. اعترافات زوج دنيا فؤاد المتهمة بجمع تبـرعات لعلاجها

بالصور

أفضل 5 سيارات أمريكية في النصف الأول من عام 2026 | تعرف عليها

سيارات أمريكية
سيارات أمريكية
سيارات أمريكية

PUBG Mobile تعتذر للمسلمين وتسحب "يد القدير" بعد موجة غضب واسعة

PUBG Mobile
PUBG Mobile
PUBG Mobile

بعد الإفراج عنه.. محمد عبد العاطى رفقة زوجته من عقد قرانه

بعد الافراج عنه.. محمد عبد العاطى رفقة زوجته من عقد قرانه
بعد الافراج عنه.. محمد عبد العاطى رفقة زوجته من عقد قرانه
بعد الافراج عنه.. محمد عبد العاطى رفقة زوجته من عقد قرانه

انطلاق 318 حاجاً بأولى أفواج حجاج الجمعيات الأهلية من أبناء الشرقية

حجاج
حجاج
حجاج

فيديو

ليلى علوي ومصطفى شعبان

أبرزهم ليلى علوي ومصطفى شعبان.. توافد نجوم الفن على عزاء الراحل عبدالرحمن أبو زهرة بمسجد المشير

فيلم Pan's Labyrinth

بعد 20 عاما.. متاهة بان يخطف الأضواء بنسخته المرممة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الصداقة بين الرجل والمرأة مساحة ناضجة أم باب لمشاعر مؤجلة ؟

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع ... العملة الصعبة في سباق "رؤية مصر 2030"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: خاص جدا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: محمود المصري بين النبوغ والاجتهاد

المزيد