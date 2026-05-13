لو الدولار زاد أو البنزين غلي.. أسعار الكهرباء هتتغير رسميًا في الحالتين

كشف جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أنه عند الاعلان عن أسعار الكهرباء سواء للقطاع المنزلي أو التجاري أو العدادات الكودية وكذلك للمرافق الحيوية، أن هذه الأسعار تطبق بناء على أساس معامل قدرة 0.92.

كما كشف الجهاز أن الاسعار محددة وفقاً لسعر الصرف المعلن من البنك المركزي واسعار الوقود المحددة من مجلس الوزراء على أن يتم إعادة النظر في التعريفة في حال تغير سعر الصرف أو أسعار الوقود.

وكان الجهاز نشر أسعار الكهرباء للقطاع المنزلي والعدادات الكودية والتي جاءت كالتالي..

أسعار الكهرباء للقطاع المنزلي

من 1 إلى 50 كيلووات/ساعة: 68 قرشًا.



من 51 إلى 100 كيلووات/ساعة: 78 قرشًا.



من 101 إلى 200 كيلووات/ساعة: 95 قرشًا.



من 201 إلى 350 كيلووات/ساعة: 1.55 جنيه.



من 351 إلى 650 كيلووات/ساعة: 1.95 جنيه.



من 651 إلى 1000 كيلووات/ساعة: 2.10 جنيه.



أكثر من 1000 كيلووات/ساعة: 2.58 جنيه.

العدادات الكودية شريحة موحدة 2.74 جنيه

أسعار الكهرباء للقطاع التجاري

وكان جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك نشر أسعار الكهرباء للقطاع التجاري والتي جاءت كالتالي..

1- المستهلك من صفر إلى 100 كيلو وات جنيه بدلا من (162 قرشا)

2- المستهلك من 101 إلى 250 كيلو وات يحسب كالاتى :

- من صفر الى 250 كيلو وات 2 جنيه بدلا من (216 قرشا).

3- المستهلك من 251 حتى 1000 كيلو وات يحسب كالاتى:



- من صفر الى 600 كيلو وات 264 قرشا بدلا من ( 220 قرشا).



- من 601 إلى 1000 كيلو وات 274 قرش بدلا من (227 قرشا)

4- المستهلك من صفر لاكثر من 1000 كيلو وات 279 قرشا بدلا من (233 قرشا.

كما ارتفعت أسعار الكهرباء الخاصة بالري إلى 255 قرشًا بدلًا من 128.3 قرشًا بنسبة زيادة 99%، فيما زادت تعريفة شركات المياه إلى 255 قرشًا بدلًا من 143 قرشًا.