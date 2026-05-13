هند الضاوي: ترقيات استثنائية داخل الجيش الأمريكي تثير تساؤلات حول حرب إيران

أكدت الإعلامية هند الضاوي، مقدمة برنامج “حديث القاهرة”، أن آلاف الجنود العسكريين في الجيش الأمريكي حصلوا على ترقيات استثنائية تحت مسمى تحقيق انتصارات كبيرة في الحرب على إيران، وهو ما لفت نظر الكثيرين حول سبب حصول هذه الترقيات في هذا التوقيت تحديدًا.

وتساءلت هند الضاوي، خلال تقديم برنامج “حديث القاهرة”، عبر شاشة “القاهرة والناس”، اليوم الأربعاء، عن ما إذا كان الجيش الأمريكي قد حقق بالفعل انتصارات كبيرة تستدعي هذه الترقيات، مشيرة إلى أن الترقيات عادة ما تكون سنوية وترتبط بمدة الخدمة داخل الجيش.

وشددت هند الضاوي على أنها ترى أن قرارات الترقيات قد تكون محاولة لتعويض نقص القيادات أو إعادة هيكلة المؤسسة العسكرية، وربما لشراء مواقف داخل الجيش، خاصة في ظل احتمالات تصعيد جديد بعد زيارة ترامب للصين، موضحة أن ربط الترقيات بتحقيق انتصارات في الشرق الأوسط يستوجب الوقوف أمامه ومراجعته.

وتابعت: “أمريكا لم تحقق أهدافها في الحرب على إيران.. ورغم ذلك هناك محاولة لتثبيت رواية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن أمريكا حققت انتصارات كبرى”.