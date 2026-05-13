لازم نفرّق بين الصح والغلط.. بسمة وهبة: مش كل حاجة عند العطار تبقى علاج

أكدت الإعلامية بسمة وهبة، وجود تحذيرات رسمية من هيئة الدواء المصرية بشأن خطورة بعض الأعشاب التي يتم تداولها وشراؤها من العطارين دون إشراف طبي أو علمي.

وأضافت "وهبة"، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور": "فيه بيان طلع من فترة كبيرة من هيئة الدواء المصرية، ووزارة الصحة بتقولكم: خلي بالكم من خطورة الأعشاب اللي بتشتروها من العطارين"، مشيرة إلى أن الكثير من المواطنين يعتمدون على السوشيال ميديا أو العادات الشعبية دون التحقق من مصدر العلاج.

وتابعت: "أنا اللي أعرفه إن العطار ممكن يدي زيت جرجير أو زيت قرنفل، لكن مش أروح أعمله دكتور وأطلب منه علاج لشعري أو أخس أو أفتح لون بشرتي أو أغير شكلي"، مؤكدة أن تحويل العطار إلى مصدر علاجي مباشر أمر خاطئ وخطير.

كما حذرت من الاستخدام العشوائي للأعشاب في محاولات لتغيير الشكل أو علاج مشاكل صحية دون استشارة مختصين، مشيرة إلى أن ذلك قد يؤدي إلى أضرار صحية خطيرة، مثل التأثير على العين أو الجلد أو الجسم بشكل عام.

واختتمت حديثها بالتأكيد على أن هناك فرقًا واضحًا بين الأدوية العشبية المصرح بها داخل الصيدليات وبين الوصفات الشعبية المتداولة عند العطارين، داعية المواطنين إلى ضرورة الوعي والتفرقة بين الاثنين حفاظًا على الصحة العامة.