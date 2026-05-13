ديني

وصول وفد من أئمة الهند للمشاركة في دورة دراسات شرعية حول السنة بالأزهر

أحمد سعيد

وصل إلى مطار القاهرة الدولي، وفد من الأئمة والدعاة والباحثين من جامعة "دار الهدى الإسلامية" بولاية كيرلا – جمهورية الهند، للمشاركة في دورة «الدراسات الشرعية حول السنة النبوية»، التي تنظمها أكاديمية الأزهر العالمية خلال الفترة من (١٦) مايو حتى (٣٠) يونيو (٢٠٢٦م).

يأتي ذلك في إطار جهود أكاديمية الأزهر العالمية في تعزيز التواصل العلمي والدعوي مع مختلف دول العالم.

يضم الوفد عشرين إمامًا وداعية وباحثًا، حيث أعرب أعضاؤه عن سعادتهم البالغة بالوصول إلى أرض الكنانة، والالتحاق ببرامج الأزهر الشريف العلمية من خلال أكاديمية الأزهر العالمية، مؤكدين تطلعهم للاستفادة من الخبرات العلمية والتأصيلية التي يقدمها الأزهر، والعودة إلى بلدانهم حاملين رسالة العلم الشرعي الوسطي، بما يسهم في نشر قيم الإسلام الصحيح في مجتمعاتهم.

وفي هذا السياق، صرح د. حسن الصغير، رئيس أكاديمية الأزهر العالمية، بأن هذه الدورة تأتي في إطار توجيهات الإمام الأكبر د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بضرورة الاهتمام بالأئمة والدعاة الوافدين من مختلف دول العالم، والعمل على تأهيلهم علميًا ودعويًا في مختلف المجالات الشرعية، بما يعزز دورهم في نشر الفكر الوسطي ومواجهة التحديات الفكرية المعاصرة.

وأوضح أن دورة «الدراسات الشرعية حول السنة النبوية» تهدف إلى تعميق الفهم العلمي للسنة النبوية المشرفة، وتعزيز الملكة الحديثية لدى المشاركين، إلى جانب ترسيخ المنهج الأزهري القائم على الجمع بين الأصالة والمعاصرة، وإعداد كوادر دعوية قادرة على التعامل مع القضايا الفكرية المعاصرة برؤية علمية رصينة.

وأضاف رئيس الأكاديمية أن هذه البرامج تأتي في إطار الدور الريادي للأزهر الشريف في خدمة طلاب العلم من مختلف دول العالم، مشيرًا إلى حرص الأكاديمية على توفير بيئة علمية متكاملة تسهم في بناء الدعاة وتأهيلهم علميًا ومنهجيًا.

وأعرب أعضاء الوفد في ختام وصولهم عن امتنانهم للأزهر الشريف، مؤكدين اعتزازهم بالانضمام إلى برامجه العلمية، وتطلعهم لأن يكونوا سفراء لرسالة الأزهر في بلادهم، بما يعكس سماحة الإسلام ووسطيته.

