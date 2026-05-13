محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

اختبار صعب كتبته الأقدار على نادي الزمالك.... سبحان مغير الأحوال وبعد ما كانت مباراة الذهاب على وشك الانتهاء وبيزيرا بيسجل ببراعة هدف قتل المباراة وفجأة المخرج بيرجع على منطقة جزاء الزمالك واللاعب الجزائري محروز بن زازا مصاب..... مع الإعادة تبين إن حسام عبدالمجيد دخل بركبته في ظهر اللاعب .... احتسب الحكم دحان بيدا ضربة جزاء كانت السبب في فوز اتحاد العاصمة....سيناريو صعب أكيد ....لكن تضخيم الأمور بشكل مبالغ فيه مش في مصلحة الزمالك....أقصد بتضخيم الأمور هو تصوير الأمر بإنه مستحيل الحدوث أو إنه من حظ الزمالك العاثر إنه يحصل بالشكل دا لإن لازالت هناك فرصة للتعويض....وأكيد الحالة دي أهون بمراحل من حالات كتير مشابهة....تخيل مثلاً حالة الصفاقسي في 2006 وأبو تريكة بيسجل هدف الفوز في الدقيقة 92 ومفيش مباراة إياب....أو تخيل المنتخب الجزائري وهو بيلعب على أرضه أمام الكاميرون في آخر مباراة في تصفيات كأس العالم والكاميرون بتسجل هدف الصعود في الدقيقة 124 يعني في الوقت بدل الضائع من الوقت الإضافي علما بإن الجزائر كانت اتعادلت بهدف في الدقيقة 118 وكانت خلاص متأهلة....وهنروح بعيد ليه....المغرب من أربع شهور وعلى أرضها وبين جمهورها بيتحسب لها ضربة جزاء في الدقائق الأخيرة للمباراة النهائية لكأس أمم أفريقيا أمام السنغال وبيضيع إبراهيم دياز ضربة الجزاء وبتروح المباراة للوقت الإضافي وبيسحل بابا جاي هدف فوز السنغال في الدقيقة الرابعة من الوقت الإضافي الأول.....

أعتقد إن الزمالك عنده فرصة كبيرة للتعويض .... فنياً هو أفضل من منافسه....غير إن هيلعب على ستاد القاهرة وسط جماهير متحمسة.....كل ماهو مطلوب من الزمالك التركيز وعدم الاستعجال وقبل كل دا عدم الانسياق لطريقة لعب فرق شمال أفريقيا اللي تكاد تكون محفوظة للجميع.

كما هو متوقع تأكد رسمياً هبوط الإسماعيلي بعد خسارته من وادي دجلة 1/2 ....مفيش شك إن الإسماعيلي بيمثل جزء كبير جداً من الهوية الكروية المصرية.....النادي نفسه بيمثل للمدينة حالة خاصة جداً....ما اعتقدش في مدينة مصرية مرتبطة وجدانياً بنادي زي ارتباط الإسماعيلية بالإسماعيلي....لدرجة إنك تلاقي أرصفة الشوارع وسيارات الأجرة وغيرها من مكونات الحياة اليومية باللون الأصفر والأزرق.....لكن للأسف فشل الإسماعيلي إنه يجاري الرتم السريع جدا لتطور صناعة كرة القدم بسبب الفشل الإداري.....وبالأمس خرج أحد كباتن الإسماعيلي السابقين في أحد الفضائيات ليصرح بأن الإسماعيلي " مينفعش يهبط " وإن الدولة تركت الإسماعيلي يتعرض للظلم ولابد من وقوفها بجانب النادي.....متفهم جداً حالة الانفعال اللي انتابت الكابتن.. لكن الدولة ممثلة في اتحاد الكرة ألغت الهبوط الموسم الماضي لأجل خاطر الإسماعيلي رغم إن أندية زي الأوليمبي والترسانة والمنيا والمنصورة وغيرهم هبطوا ومحدش ألغالهم الهبوط.....وغزل المحلة هبط أكتر من مرة وصعد....لازم الكابتن يكون حد قاله إن اليوڤينتوس عملاق إيطاليا هبط وأهلي جدة هبط ومارسيليا هبط وليستر سيتي بطل البريميرليج 2015 هبط السنادي بس للدرجة التالتة مش التانية كمان.....طب يا ترى الكابتن عارف إن ناديه هبط قبل كده سنة 1958 وصعد بعدها بخمس سنين.....المشكلة يا كابتن مش في هبوط الإسماعيلي المشكلة إن حضرتك وغيرك شايف إن الإسماعيلي فوق النظام وفوق القانون وإنه يملك حيثية تاريخية يخترق بسببها أي نظام.....رغم إن النادي لو استطاع إنه ينظم نفسه هيكون دا أول طريق عودته لمكانته الطبيعية اللي هيكون أول المستفيدين منها هو الكرة المصرية.