قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
في موسم عيد الأضحى.. 20 علامة تكشف جودة الأضحية بالأسواق
رقصت بملابس خادشة للحياء.. القبض على صانعة محتوى في العجوزة بالجيزة
المراجعة السابعة كلمة السر.. مصر تحصل على 2.3 مليار دولار من صندوق النقد.. و1.65 مليار في الانتظار
الكهرباء تعلن أسعار الشرائح للقطاع التجاري
الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن بعد زيارة كينيا وأوغندا
محمد صادق إسماعيل: الشراكة المصرية الأوغندية تمتد لملفات التنمية والأمن في أفريقيا
بـ25 طعنة.. القبض على صاحب شركة هشم رأس زوجته في بدر
رسميا.. الكهرباء تنشر الأسعار الجديدة للعدادات الكودية
خلال زيارة ترامب إلى بكين.. ديمقراطيون بالكونجرس يضغطون لإتمام صفقة أسلحة ضخمة لتايوان
مدرسة خاصة تلزم الأهالي بدفع مصروفات العام القادم بزيادة 40 ألف جنيه..والتعليم تحقق
رمموا منزلي.. أحد المستفيدين من المبادرة: اللي عملته حياة كريمة مكنتش أحلم بيه
ثلاث مباريات ودية للمغرب استعدادا لكأس العالم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مقالات

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

محمد ماهر
محمد ماهر

اختبار صعب كتبته الأقدار على نادي الزمالك.... سبحان مغير الأحوال وبعد ما كانت مباراة الذهاب على وشك الانتهاء وبيزيرا بيسجل ببراعة هدف قتل المباراة وفجأة المخرج بيرجع على منطقة جزاء الزمالك واللاعب الجزائري محروز بن زازا مصاب..... مع الإعادة تبين إن حسام عبدالمجيد دخل بركبته في ظهر اللاعب .... احتسب الحكم دحان بيدا ضربة جزاء كانت السبب في فوز اتحاد العاصمة....سيناريو صعب أكيد ....لكن تضخيم الأمور بشكل مبالغ فيه مش في مصلحة الزمالك....أقصد بتضخيم الأمور هو تصوير الأمر بإنه مستحيل الحدوث أو إنه من حظ الزمالك العاثر إنه يحصل بالشكل دا لإن لازالت هناك فرصة للتعويض....وأكيد الحالة دي أهون بمراحل من حالات كتير مشابهة....تخيل مثلاً حالة الصفاقسي في 2006 وأبو تريكة بيسجل هدف الفوز في الدقيقة 92 ومفيش مباراة إياب....أو تخيل المنتخب الجزائري وهو بيلعب على أرضه أمام الكاميرون في آخر مباراة في تصفيات كأس العالم والكاميرون بتسجل هدف الصعود في الدقيقة 124 يعني في الوقت بدل الضائع من الوقت الإضافي علما بإن الجزائر كانت اتعادلت بهدف في الدقيقة 118 وكانت خلاص متأهلة....وهنروح بعيد ليه....المغرب من أربع شهور وعلى أرضها وبين جمهورها بيتحسب لها ضربة جزاء في الدقائق الأخيرة  للمباراة النهائية لكأس أمم أفريقيا أمام السنغال وبيضيع إبراهيم دياز ضربة الجزاء وبتروح المباراة للوقت الإضافي وبيسحل بابا جاي هدف فوز السنغال في الدقيقة الرابعة من الوقت الإضافي الأول.....
أعتقد إن الزمالك عنده فرصة كبيرة للتعويض .... فنياً هو أفضل من منافسه....غير إن هيلعب على ستاد القاهرة وسط جماهير متحمسة.....كل ماهو مطلوب من الزمالك التركيز وعدم الاستعجال وقبل كل دا عدم الانسياق لطريقة لعب فرق شمال أفريقيا اللي تكاد تكون محفوظة للجميع.

كما هو متوقع تأكد رسمياً هبوط الإسماعيلي بعد خسارته من وادي دجلة 1/2 ....مفيش شك إن الإسماعيلي بيمثل جزء كبير جداً من الهوية الكروية المصرية.....النادي نفسه بيمثل للمدينة حالة خاصة جداً....ما اعتقدش في مدينة مصرية مرتبطة وجدانياً بنادي زي ارتباط الإسماعيلية بالإسماعيلي....لدرجة إنك تلاقي أرصفة الشوارع وسيارات الأجرة وغيرها من مكونات الحياة اليومية باللون الأصفر والأزرق.....لكن للأسف فشل الإسماعيلي إنه يجاري الرتم السريع جدا لتطور صناعة كرة القدم بسبب الفشل الإداري.....وبالأمس خرج أحد كباتن الإسماعيلي السابقين في أحد الفضائيات ليصرح بأن الإسماعيلي " مينفعش يهبط " وإن الدولة تركت الإسماعيلي يتعرض للظلم ولابد من وقوفها بجانب النادي.....متفهم جداً حالة الانفعال اللي انتابت الكابتن.. لكن الدولة ممثلة في اتحاد الكرة ألغت الهبوط الموسم الماضي لأجل خاطر الإسماعيلي رغم إن أندية زي الأوليمبي والترسانة والمنيا والمنصورة وغيرهم هبطوا ومحدش ألغالهم الهبوط.....وغزل المحلة هبط أكتر من مرة وصعد....لازم الكابتن يكون حد قاله إن اليوڤينتوس عملاق إيطاليا هبط وأهلي جدة هبط ومارسيليا هبط وليستر سيتي بطل البريميرليج 2015 هبط السنادي بس للدرجة التالتة مش التانية كمان.....طب يا ترى الكابتن عارف إن ناديه هبط قبل كده سنة 1958 وصعد بعدها بخمس سنين.....المشكلة يا كابتن مش في هبوط الإسماعيلي المشكلة إن حضرتك وغيرك شايف إن الإسماعيلي فوق النظام وفوق القانون وإنه يملك حيثية تاريخية يخترق بسببها أي نظام.....رغم إن النادي لو استطاع إنه ينظم نفسه هيكون دا أول طريق عودته لمكانته الطبيعية اللي هيكون أول المستفيدين منها هو الكرة المصرية.

نادي الزمالك حسام عبدالمجيد دحان بيدا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنك المركزي

البنك المركزي ينفي وقف إصدار العملات البلاستيكية من فئتي 10 و20 جنيهًا

بتوجيهات رئاسية.. صرف معاشات شهر يونيو قبل عيد الأضحى المبارك

بتوجيهات رئاسية.. صرف معاشات شهر يونيو قبل عيد الأضحى المبارك

معاشات شهر يونيو2026

صرف معاشات يونيو 2026 قبل العيد.. رابط الاستعلام الفوري

احذر.. هذه الحالات تؤدي لسحب وحدتك من الإسكان الاجتماعي

شقتك مهددة بالسحب.. تحذيرات عاجلة لأصحاب شقق الدعم

وحدات سكنية

البداية 30 ألف وحدة .. شقق إيجار شهري بإمكانية التملك لاحقًا

الزمالك

إبراهيم عبد الجواد يزف بشري سارة لجماهير الزمالك قبل لقاء اتحاد العاصمة

عداد الكهرباء

رسميا.. الكهرباء تنشر الأسعار الجديدة للعدادات الكودية

تراجع جديد في أسعار الذهب اليوم

تراجع جديد في الذهب الآن .. تعرف على سعر عيار 21

ترشيحاتنا

الواقعة

كشف حقيقة التعدي على شخص وأسرته أثناء تنفيذ حكم قضائي بتسليمه قطعة أرض بأسيوط

أوتاكا وهدير- أرشيفية

بطل التريند الحرام..أوتاكا من الكوكايين لغسل الأموال

جثة

مصرع مقاول دهسه سوداني بميكروباص في كرداسة

بالصور

مى حلمى تثير الجدل بإطلالة جريئة

مى حلمى تثير الجدل بإطلالة جريئة
مى حلمى تثير الجدل بإطلالة جريئة
مى حلمى تثير الجدل بإطلالة جريئة

تأثير المواد النانونية عند معالجة مياه الصرف الصناعي.. رسالة ماجستير بالزقازيق

جانب من المناقشة
جانب من المناقشة
جانب من المناقشة

افتتاح الجناح المصري في سوق الأفلام بمهرجان كان السينمائي 2026

الجناح المصري بسوق الأفلام بمهرجان كان السينمائي
الجناح المصري بسوق الأفلام بمهرجان كان السينمائي
الجناح المصري بسوق الأفلام بمهرجان كان السينمائي

لعزومات عيد الأضحى..طريقة عمل الفتة المصرية بالخل والثوم

طريقة عمل الفتة المصرية بالخل والثوم
طريقة عمل الفتة المصرية بالخل والثوم
طريقة عمل الفتة المصرية بالخل والثوم

فيديو

فيلم Pan's Labyrinth

بعد 20 عاما.. متاهة بان يخطف الأضواء بنسخته المرممة

وزير الدفاع يشهد افتتاح المؤتمر العلمي الدولي السنوي للكلية الفنية العسكرية

وزير الدفاع يشهد افتتاح المؤتمر العلمي الدولي السنوي للكلية الفنية العسكرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الصداقة بين الرجل والمرأة مساحة ناضجة أم باب لمشاعر مؤجلة ؟

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع ... العملة الصعبة في سباق "رؤية مصر 2030"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: خاص جدا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: محمود المصري بين النبوغ والاجتهاد

المزيد