موعد مباراة مصر القادمة في كأس أمم إفريقيا للناشئين بعد التعادل مع إثيوبيا

يواصل منتخب مصر تحت 17 عامًا مشواره في بطولة كأس أمم إفريقيا للناشئين، بعدما حسم التعادل السلبي مواجهة إثيوبيا التي أُقيمت بينهما اليوم الأربعاء ضمن منافسات البطولة المقامة في المغرب.

وتشهد النسخة الحالية من البطولة مشاركة 16 منتخبًا، جرى توزيعهم على أربع مجموعات، على أن تتأهل المنتخبات الثمانية المتأهلة إلى الدور ربع النهائي مباشرة إلى كأس العالم تحت 17 عامًا.

وأسفرت قرعة البطولة عن وقوع منتخب مصر في مجموعة قوية تضم منتخبات المغرب وتونس وإثيوبيا، ما يزيد من قوة المنافسة على بطاقات التأهل للدور المقبل.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة نظيره التونسي في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس أمم إفريقيا للناشئين.

موعد مباراة مصر وتونس في كأس أمم إفريقيا للناشئين



تنطلق مباراة مصر وتونس يوم السبت 16 مايو 2026، في تمام الساعة الرابعة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.