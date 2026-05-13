الرقص بالإيحاءات قادها للكلبشات.. القبض على صانعة محتوى في الجيزة

رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام صانعة محتوى بنشر مقاطع فيديو على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن قيامها بالرقص بملابس خادشة للحياء، والتلفظ بألفاظ تتنافى مع القيم المجتمعية.

وعقب تقنين الإجراءات؛ تم ضبط المذكورة حال تواجدها بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة، وبحوزتها (هاتفي محمول "بفحصهما تبين احتوائهما على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامي")، وبمواجهتها؛ اعترفت بقيامها بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعي؛ لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

واتخذت الإجراءات القانونية.