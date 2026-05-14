تتجاوز 40 درجة.. الأرصاد الجوية تحذر من ارتفاع درجة الحرارة اليوم

باسنتي ناجي

أعلنت الصفحة الرسمية لـ الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية عن تنويه هام للمصريين بشأن ارتفاع درجة الحرارة اليوم الخميس.

وكتبت الهيئة عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"تنويه هااااام ؛فصل الربيع حيث أعلى درجات حرارة تسجل خلاله وتكون مصحوبة  بكتل هوائية جافة خالية من الرطوبة على بعض المناطق".

  وتابعت: لذا من المتوقع غداً، أجواء شديدة الحرارة  نهاراً على أغلب الأنحاء  والعظمى على  القاهرة الكبرى اليوم 39 درجة  أما جنوب البلاد فمن المتوقع أن يتجاوز حاجز 40 درجة مئوية في الظل".

واختتمت:"  وعلى السادة المواطنين  اتباع التعليمات الأتية :- شرب كميات كافية من السوائل وخاصة المياه، عدم الوقوف مباشرة تحت آشعة الشمس، ارتداء الملابس القطنية الفضفاضة".

حالة الطقس اليوم

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الخميس، طقس شديد الحرارة نهارا على أغلب أنحاء الجمهورية، حار على السواحل الشمالية الغربية، في حين يسود طقس معتدل الحرارة ليلا على معظم الأنحاء.

الظواهر الجوية اليوم

أشارت هيئة الأرصاد الجوية- وفق بيان الأربعاء- إلى أن شبورة مائية تتكون خلال ساعات الصباح الباكر، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، خاصة الطرق المؤدية من وإلى مناطق شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

كما تنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى والصحراء الغربية وشمال الصعيد وجنوب سيناء، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق على فترات متقطعة.

بالنسبة لحالة البحر المتوسط، فتكون معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع الموج ما بين 1.5 متر إلى 2.5 متر، واتجاه الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية.

حالة البحر الأحمر

أما حالة البحر الأحمر؛ فتكون معتدلة، مع ارتفاع الموج ما بين 1.5 متر إلى مترين، واتجاه الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

درجات الحرارة في محافظات ومدن مصر

المدينة - العظمى - الصغرى

القاهرة 39 21

العاصمة الادارية 39 20

6 اكتوبر 40 20

بنها 38 21

دمنهور 35 19

وادى النطرون 40 20

كفر الشيخ 34 20

بلطيم 30 19

المنصورة 38 20

الزقازيق 40 21

شبين الكوم 38 20

طنطا 38 20

دمياط 30 19

بورسعيد 36 20

الاسماعيلية 40 21

السويس 38 20

العريش 37 18

رفح 36 18

رأس سدر 38 20

نخل 38 17

كاترين 31 14

الطور 36 22

طابا 33 18

