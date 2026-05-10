حماية الطفل بالشرقية تستقبل 295 بلاغا وتنظم 75 ندوة توعوية

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بحماية الأطفال ورعاية حقوقهم باعتبارهم الركيزة الأساسية لبناء المجتمع، مشيرا إلى أن المحافظة تعمل بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لتوفير بيئة آمنة للأطفال وحمايتهم من كافة صور الخطر والاستغلال مع نشر الوعي المجتمعي بقضايا الطفولة وأهمية التربية السليمة.

ومن جانبها أوضحت المهندسة لبنى عبد العزيز نائبة المحافظ أن جهود وحدة حماية الطفل تمثل نموذجا مهما للعمل المجتمعي المتكامل من خلال سرعة التعامل مع البلاغات وتنفيذ البرامج التوعوية والتدريبية التي تسهم في تعزيز منظومة الحماية وتحقيق المصلحة الفضلى للأطفال.

وفي هذا الإطار أوضحت هبة حمد مديرة الوحدة العامة لحماية الطفل بالشرقية أبرز الإنجازات والأنشطة الهادفة التي قامت بتنفيذها الوحدة علي مدار شهري مارس و أبريل ٢٠٢٦ حيث تم استقبال أكثر من (٢٩٥) بلاغا من جهات متعددة منها خط نجدة الطفل والنيابات العامة والجزئية وأقسام الشرطة ومواقع التواصل الاجتماعي والمواطنين وتنوعت البلاغات ما بين إساءات جسدية وجنسية ونفسية وإهمال واستغلال وإيواء وزواج أطفال وأطفال في تماس مع القانون وتم التعامل مع البلاغات من خلال إدارة حالة متكاملة وتقديم الدعم اللازم للحالات بالتنسيق مع الجهات المختصة.

كما تم تنفيذ (٧٥) ندوة توعوية من خلال وحدات حماية الطفل للتوعية بأهم القضايا التي تهدد سلامة الأطفال ومنها ختان الإناث والزواج المبكر والتنمر ومخاطر وسائل التواصل الاجتماعي والتربية الإيجابية ودور لجان الحماية وخطورة التدخين والمخدرات والعنف وآثاره السلبية على الأطفال.