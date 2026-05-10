هدّد زوجته واتهامها بالخيـ ـانة .. تفاصيل فيديو السكــ..ن بالشرقية تُثير الجدل | فيديوجراف

تصدّر اسم السيدة إسراء العبيدي مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول واسع لقضيتها التي أثارت جدلًا كبيرًا وتفاعلات متباينة بين المتابعين.

وبدأت الواقعة عندما ظهرت إسراء في بث مباشر وهي في حالة انهيار، تستغيث من زوجها وتتحدث عن تعرضها لاعتداءات خطيرة من جانبه، وفق روايتها.

اتهامات متبادلة وخلافات أسرية متصاعدة

اتهمت إسراء زوجها بمحاولة قتلها، وخطف طفلها، وسحلها وضربها، مشيرة إلى أن الخلافات بينهما بدأت بسبب طلبها الطلاق، بعد اتهامه بتعاطي المخدرات وسوء السلوك.

في المقابل، نفى الزوج هذه الاتهامات، مؤكدًا أن ما يحدث مجرد خلافات أسرية، وقدم رواية مختلفة للأحداث.

فيديو مثير للجدل وتصعيد الأزمة

وبدأت القضية تأخذ أبعادًا أوسع بعد انتشار فيديو يُظهر الزوج ممسكًا بسكين داخل المنزل، بينما ظهر في مقطع آخر وهو يوجه تهديدات لإسراء أمام والدها، ما زاد من حدة الجدل.

