أحمد موسى: "مش هتخوفونا بتهمة معاداة السامية".. واتهامات حادة لإسرائيل بشأن غزة ولبنان

شن الإعلامي أحمد موسى هجومًا على وسائل الإعلام الإسرائيلية، رافضًا اتهامه بـ«معاداة السامية»، ومؤكدًا في الوقت نفسه احترام جميع الأديان، مع توجيه انتقادات حادة للسياسات الإسرائيلية في غزة ولبنان.

تهمة معاداة السامية

وقال موسى خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إن الإعلام العبري غاضب من تصريحاته، مضيفًا: «بيزعلوا من كلامي ضدهم، أنا ضدكم، ومش هتخوفوني بتهمة معاداة السامية، أنا بحترم كل الأديان».

وأشار إلى وجود تقارير في وسائل إعلام إسرائيلية تطالب بالرد على الإعلام المصري، مدعية أنه ينتهك معاهدة السلام، مؤكدًا رفضه لهذه الاتهامات.

ارتكاب مجازر وعدم احترام الاتفاقات

وأضاف أن ما يجري في غزة ولبنان يمثل، بحسب وصفه، انتهاكات مستمرة، متهمًا إسرائيل بارتكاب مجازر وعدم احترام الاتفاقات، قائلاً إن ما يحدث يدخل في إطار «جرائم حرب».

جرائم رئيس الوزراء الإسرائيلي

وتابع موسى أن إسرائيل تستخدم، على حد تعبيره، اتهام «معاداة السامية» للضغط على الدول وإسكات الأصوات المنتقدة، مؤكدًا أنه مستمر في انتقاد ما وصفه بجرائم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

واختتم تصريحاته بالإشارة إلى أن الاتهام بمعاداة السامية يتم استخدامه، بحسب قوله، كأداة للضغط السياسي، مستشهدًا بأعمال فنية وشخصيات تم اتهامها سابقًا بهذا الوصف، مؤكدًا رفضه لهذه الاتهامات بشكل قاطع.