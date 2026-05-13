أحمد موسى يطرح تساؤلات الشارع حول الدعم النقدي: هل تقترب الحكومة من إنهاء الدعم السلعي؟

قال الإعلامي أحمد موسى إن هناك حالة من الجدل بين المواطنين خلال الفترة الأخيرة بشأن اتجاه الدولة نحو تطبيق الدعم النقدي بدلًا من الدعم العيني، مشيرًا إلى أنه سبق وتحدث منذ نحو شهر عن توجه الحكومة في هذا الملف.

مستقبل منظومة الدعم

وأوضح موسى خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة صدى البلد، أن عددًا من المواطنين بدأوا يطرحون تساؤلات مشروعة حول مستقبل منظومة الدعم، وما إذا كانت الحكومة تمهد بالفعل لإنهاء الدعم السلعي الخاص بالزيت والسكر والخبز واستبداله بالدعم النقدي خلال الفترة المقبلة.

توفير الأمن الغذائي

وأضاف أن الشارع يتساءل أيضًا: “هل يعني ذلك أن الدولة تتخلى عن دورها في توفير الأمن الغذائي؟” و"هل تعتبر هذه الخطوة نوعًا من “الهروب التكتيكي” من ملف الدعم؟" و"هل سيُترك المواطن في مواجهة التجار والأسعار والتضخم دون حماية مباشرة؟".

مستقبل الدعم في مصر

وأكد أحمد موسى أن هذه الأسئلة طبيعية ومن حق المواطنين طرحها، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية وارتباط منظومة الدعم بحياة ملايين الأسر المصرية، موضحًا أنه نقل هذه التساؤلات بشكل مباشر إلى الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، للحصول على ردود واضحة وحاسمة بشأن مستقبل الدعم في مصر.