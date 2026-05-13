قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد موسى: مصر لن تتخلى عن حقوقها التاريخية في النيل.. ونرفض الإجراءات الأحادية
أبرزهم ليلى علوي ومصطفى شعبان.. توافد نجوم الفن على عزاء الراحل عبدالرحمن أبو زهرة بمسجد المشير
وسائل إعلام صينية: أجواء إيجابية في محادثات التجارة بين واشنطن وبكين
أحمد موسى: زيارة الرئيس السيسي لأوغندا تحمل رسائل حاسمة بشأن النيل.. ومصر تتمسك بحقوقها التاريخية
خبيرة تنمية بشرية تحذّر من فيديوهات العلاقات الأسرية على السوشيال ميديا | فيديو
الحكومة تبدأ إجراءات المراجعة السابعة من قرض صندوق النقد.. القصة الكاملة
هل يجوز أخذ قرض بفائدة لشراء الأضحية؟.. أمين الفتوى يجيب
في موسم عيد الأضحى.. 20 علامة تكشف جودة الأضحية بالأسواق
رقصت بملابس خادشة للحياء.. القبض على صانعة محتوى في العجوزة بالجيزة
المراجعة السابعة كلمة السر.. مصر تحصل على 2.3 مليار دولار من صندوق النقد.. و1.65 مليار في الانتظار
الكهرباء تعلن أسعار الشرائح للقطاع التجاري
الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن بعد زيارة كينيا وأوغندا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أحمد موسى: زيارة الرئيس السيسي لأوغندا تحمل رسائل حاسمة بشأن النيل.. ومصر تتمسك بحقوقها التاريخية

أحمد موسى
أحمد موسى
محمد البدوي

أكد الإعلامي أحمد موسى أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أوغندا تمثل خطوة مهمة في إطار تعزيز التعاون بين دول حوض النيل، مشيرًا إلى أن الزيارة جاءت بدعوة رسمية من الرئيس الأوغندي وشهدت مناقشات موسعة حول ملفات الأمن القومي والمياه والعلاقات الاستراتيجية بين البلدين.

القضايا المرتبطة بإدارة الموارد المائية

وأوضح، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» على قناة «صدى البلد»، أن اللقاء الذي جمع الرئيس السيسي بنظيره الأوغندي في مدينة عنتيبي، ركّز على دعم التعاون المشترك وتعزيز جهود التنمية داخل دول حوض النيل، إلى جانب التأكيد على أهمية استمرار التنسيق بشأن القضايا المرتبطة بإدارة الموارد المائية.

الحفاظ على التوازن البيئي

وأشار إلى أن البيان المشترك الصادر عقب اللقاء تضمّن 15 بندًا تناولت مجالات متعددة للتعاون، من بينها دعم مشروعات التنمية والطاقة الكهرومائية المستدامة، مع الحفاظ على التوازن البيئي وضمان استدامة الموارد المائية لدول الحوض.

وأضاف أن الزعيمين رحبا بالتقرير المرحلي للجنة الخاصة التابعة لمبادرة حوض النيل، والتي تعمل على التواصل مع الدول التي لم تصادق على الاتفاق الإطاري الخاص بالمبادرة، مؤكدًا أن الهدف هو تعزيز التوافق والتعاون المشترك بين جميع دول الحوض بما يحقق المصالح الجماعية.

 قواعد القانون الدولي

وشدد موسى على تمسك مصر بحقوقها التاريخية في مياه النيل، مؤكدًا أن نهر النيل يمثل قضية حياة بالنسبة للمصريين، وأن القاهرة ترفض أي إجراءات أحادية تتعلق بإدارة النهر، كما ترفض الاتفاق الإطاري الموقع عام 2010 لعدم توافقه مع قواعد القانون الدولي.

وأوضح أن مصر تواصل التنسيق مع عدد من دول حوض النيل؛ من أجل الحفاظ على مصالح جميع الأطراف، وتحقيق التنمية المشتركة، مع التأكيد على أهمية الحوار والتعاون لتجنب أي أزمات مستقبلية مرتبطة بالموارد المائية.

أحمد موسى الأمن القومي حوض النيل دول حوض النيل السيسي الإعلامي أحمد موسى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنك المركزي

البنك المركزي ينفي وقف إصدار العملات البلاستيكية من فئتي 10 و20 جنيهًا

بتوجيهات رئاسية.. صرف معاشات شهر يونيو قبل عيد الأضحى المبارك

بتوجيهات رئاسية.. صرف معاشات شهر يونيو قبل عيد الأضحى المبارك

عداد الكهرباء

رسميا.. الكهرباء تنشر الأسعار الجديدة للعدادات الكودية

معاشات شهر يونيو2026

صرف معاشات يونيو 2026 قبل العيد.. رابط الاستعلام الفوري

احذر.. هذه الحالات تؤدي لسحب وحدتك من الإسكان الاجتماعي

شقتك مهددة بالسحب.. تحذيرات عاجلة لأصحاب شقق الدعم

وحدات سكنية

البداية 30 ألف وحدة .. شقق إيجار شهري بإمكانية التملك لاحقًا

الزمالك

إبراهيم عبد الجواد يزف بشري سارة لجماهير الزمالك قبل لقاء اتحاد العاصمة

تراجع جديد في أسعار الذهب اليوم

تراجع جديد في الذهب الآن .. تعرف على سعر عيار 21

ترشيحاتنا

أرشيفية

إيهود باراك: نتنياهو يئس ويقود إسرائيل إلى المجهول

تجديد الثقة في قيادة الإيسيسكو

تجديد الثقة في قيادة الإيسيسكو واستمرار مصر في رئاسة مؤتمرها العام

قطاع غزة

الأمم المتحدة تطالب إسرائيل بإلغاء محكمة عسكرية خاصة لمحاكمة فلسطينيي هجوم 7 أكتوبر

بالصور

انطلاق 318 حاجاً بأولى أفواج حجاج الجمعيات الأهلية من أبناء الشرقية

حجاج
حجاج
حجاج

مى حلمى تثير الجدل بإطلالة جريئة

مى حلمى تثير الجدل بإطلالة جريئة
مى حلمى تثير الجدل بإطلالة جريئة
مى حلمى تثير الجدل بإطلالة جريئة

تأثير المواد النانونية عند معالجة مياه الصرف الصناعي.. رسالة ماجستير بالزقازيق

جانب من المناقشة
جانب من المناقشة
جانب من المناقشة

افتتاح الجناح المصري في سوق الأفلام بمهرجان كان السينمائي 2026

الجناح المصري بسوق الأفلام بمهرجان كان السينمائي
الجناح المصري بسوق الأفلام بمهرجان كان السينمائي
الجناح المصري بسوق الأفلام بمهرجان كان السينمائي

فيديو

عبد الرحمن ابو زهرة

أبرزهم ليلى علوي ومصطفى شعبان.. توافد نجوم الفن على عزاء الراحل عبدالرحمن أبو زهرة بمسجد المشير

فيلم Pan's Labyrinth

بعد 20 عاما.. متاهة بان يخطف الأضواء بنسخته المرممة

وزير الدفاع يشهد افتتاح المؤتمر العلمي الدولي السنوي للكلية الفنية العسكرية

وزير الدفاع يشهد افتتاح المؤتمر العلمي الدولي السنوي للكلية الفنية العسكرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الصداقة بين الرجل والمرأة مساحة ناضجة أم باب لمشاعر مؤجلة ؟

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع ... العملة الصعبة في سباق "رؤية مصر 2030"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: خاص جدا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: محمود المصري بين النبوغ والاجتهاد

المزيد