سنوات من الإخفاق.. «شوبير»: لا حلول.. والإسماعيلي يدفع ثمن سوء الإدارة

علّق الإعلامي أحمد شوبير على الأزمة التي يعيشها نادي الإسماعيلي ، حيث وجّه نقدًا لاذعًا لآلية إدارة النادي والمسؤولين عنه خلال السنوات الأخيرة.

وقال شوبير عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "الكارثة جت السنة اللي فاتت، وانتفضنا وقلنا لأ، الإسماعيلي يستحق فرصة، وتم إلغاء الهبوط، وبقى الإسماعيلي في الدوري الممتاز".

وأضاف: "إيه اللي حصل بعد كده؟ ولا حد عمل حاجة، واللي بيدّعوا إنهم أبناء الإسماعيلي محدش منهم عمل حاجة".

وتابع: "حتى لو الإسماعيلي بقى في الدوري مرة تانية، مفيش حاجة هتتغير، عشان محدش بيحل مشاكل النادي، وكل مجالس الإدارات اللي جت مؤخرًا لم تقدم أي شيء، وكانت مهزلة في آخر 4 سنوات، وكل عبد مشتاق وصل لمجلس الإدارة لم يفعل أي شيء".