شوبير مطالبًا برحيل إدارة الإسماعيلي: لا رجوع في قرار الهبوط هذا الموسم

شدد الإعلامي أحمد شوبير على ضرورة تقديم اللجنة التي تدير النادي الإسماعيلي استقالتها فوراً عقب هبوط الفريق.

وقال شوبير عبر حسابه علي موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك :"على اللجنة التي تدير الإسماعيلي التقدم باستقالتها فورًا بعد هبوط الفريق، والنادي رفض حل الدمج، والهبوط لن يُلغى هذا الموسم''

وقد أثار الناقد الرياضي خالد طلعت جدلًا واسعًا بتصريح لافت بعد هبوط نادي الإسماعيلي رسميًا إلى دوري المحترفين، حول تاريخ مواجهات الدراويش أمام الأهلي المصري خلال السنوات الأخيرة.

وقال خالد طلعت عبر حسابه على موقع فيسبوك: “صدق أو لا تصدق.. الإسماعيلي لم يحقق أي فوز على الأهلي منذ عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك”، مشيرًا إلى أن آخر انتصار للدراويش يعود إلى 21 نوفمبر 2010، حين فاز الإسماعيلي بنتيجة 3-1، وذلك قبل أحداث يناير 2011 بشهرين تقريبًا.

وأضاف أن هذه الفترة الممتدة منذ ذلك التاريخ وحتى الآن بلغت نحو 15 عامًا ونصف، أي ما يقارب 5650 يومًا دون فوز للإسماعيلي على الأهلي، مؤكدًا أنها قد تمتد إلى ما يقرب من 6000 يوم بعد هبوط الفريق إلى دوري المحترفين.

وأوضح أن المواجهات بين الفريقين خلال هذه الفترة بلغت 25 مباراة، حقق خلالها الأهلي الفوز في 17 مباراة، بينما انتهت 8 مباريات بالتعادل، دون أن يتمكن الإسماعيلي من تحقيق أي انتصار، مسجلًا 9 أهداف فقط مقابل 38 هدفًا لصالح الأهلي.

وتسلط هذه الأرقام الضوء على التفوق الواضح للنادي الأهلي في المواجهات المباشرة خلال السنوات الأخيرة، في وقت يمر فيه الإسماعيلي بمرحلة صعبة انتهت بهبوطه إلى دوري الدرجة الأدنى، وسط تطلعات لإعادة بناء الفريق واستعادة تاريخه التنافسي.