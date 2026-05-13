في موسم عيد الأضحى.. 20 علامة تكشف جودة الأضحية بالأسواق

مع اقتراب حلول عيد الأضحى 2026، تتكثف جهود التوعية الصحية والبيطرية في مختلف المحافظات لضمان وصول لحوم آمنة وسليمة إلى المواطنين، في ظل الإقبال المتزايد على شراء الأضاحي من الأسواق والمزارع ومنافذ البيع المختلفة.

وتؤكد وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أن هذه المرحلة تتطلب وعيًا استهلاكيًا كبيرًا، خاصة مع تنوع مصادر الشراء وزيادة محاولات الغش أو عرض حيوانات غير مطابقة للاشتراطات الصحية.



وفي هذا الإطار، شددت الوزارة على أهمية الالتزام الكامل بالذبح داخل المجازر المعتمدة فقط، مع خضوع الأضاحي للإشراف البيطري الكامل، والتأكد من وجود الأختام الرسمية على اللحوم قبل تداولها أو نقلها، إلى جانب التعامل مع جزارين موثوقين يلتزمون بالضوابط الصحية المعتمدة.



كما أوضحت أن مرحلة ما بعد الذبح لا تقل أهمية عن اختيار الأضحية نفسها، حيث يمكن للمستهلك التأكد من جودة اللحوم من خلال مجموعة من العلامات الأساسية، أبرزها:

أن يكون لون اللحم طبيعيًا ويتدرج بين الأحمر الفاتح والغامق حسب النوع والعمر.



أن يكون القوام متماسكًا غير رخو ويعود لطبيعته عند الضغط عليه.

خلو اللحم من أي بقع داكنة أو تغيرات غير طبيعية أو تجمعات دموية داخل الأنسجة.



أن تكون الرائحة طبيعية وخالية من أي روائح كريهة أو غير مألوفة.

أن يكون الملمس الخارجي جافًا وغير لزج أو مخاطي، مع تجانس في اللون والقوام.



وعلى مستوى مرحلة اختيار الأضحية قبل الشراء، أكدت وزارة الزراعة عبر قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة ضرورة إجراء فحص ظاهري دقيق للحيوان وهو حي، باعتباره الخطوة الأهم لتحديد حالته الصحية، وتشمل أبرز الإرشادات:

أن يظهر الحيوان في حالة نشاط وحيوية واضحة دون خمول أو ارتخاء.



أن تكون العينان صافيتين لامعتين وخاليتين من الاحمرار أو الإفرازات.



أن يكون التنفس طبيعيًا ومنتظمًا دون سعال أو إجهاد.



أن يكون الأنف نظيفًا وخاليًا من الإفرازات.



أن يكون الفم واللسان خاليين من القرح أو الالتهابات أو زيادة اللعاب.



أن يكون الصوف أو الشعر ناعمًا ونظيفًا ومتماسكًا دون تساقط غير طبيعي.



سلامة الجلد وخلوه من الجروح أو التورمات أو التشققات أو الدمامل.



وأكدت الوزارة أن البنية الجسدية للأضحية تعكس جودة اللحوم بعد الذبح، لذلك يجب الانتباه إلى:

قوة القوائم واستقامتها وعدم وجود عرج أو ضعف في الحركة.



الامتلاء الطبيعي في مناطق الصدر والظهر والرقبة.



النشاط العام للحيوان كعلامة على سلامته الصحية.



وحذرت الوزارة من بعض الممارسات الخادعة مثل إعطاء الحيوان مياهًا أو أملاحًا لزيادة حجم البطن بشكل وهمي، مشددة على ضرورة:

فحص منطقة الكرش جيدًا للتأكد من الامتلاء الحقيقي وليس المصطنع.



فحص المنطقة الخلفية للتأكد من سلامة الجهاز الهضمي.

وفي السياق ذاته، شددت وزارة الزراعة على أن الوعي الاستهلاكي يمثل خط الدفاع الأول لحماية المواطنين خلال موسم الأضاحي، مؤكدة أن الالتزام بهذه الإرشادات يسهم في تجنب شراء حيوانات غير صالحة أو غير مطابقة للاشتراطات الصحية.

ضمان وصول لحوم آمنة وصحية



واختتمت الوزارة بالتأكيد على ضرورة استمرار الالتزام بالذبح داخل المجازر المعتمدة وتحت إشراف بيطري كامل، لضمان وصول لحوم آمنة وصحية إلى المستهلكين خلال موسم عيد الأضحى 2026، وحماية الصحة العامة من أي مخاطر غذائية محتملة.