قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أبرزهم ليلى علوي ومصطفى شعبان.. توافد نجوم الفن على عزاء الراحل عبدالرحمن أبو زهرة بمسجد المشير
وسائل إعلام صينية: أجواء إيجابية في محادثات التجارة بين واشنطن وبكين
أحمد موسى: زيارة الرئيس السيسي لأوغندا تحمل رسائل حاسمة بشأن النيل.. ومصر تتمسك بحقوقها التاريخية
خبيرة تنمية بشرية تحذّر من فيديوهات العلاقات الأسرية على السوشيال ميديا | فيديو
الحكومة تبدأ إجراءات المراجعة السابعة من قرض صندوق النقد.. القصة الكاملة
هل يجوز أخذ قرض بفائدة لشراء الأضحية؟.. أمين الفتوى يجيب
في موسم عيد الأضحى.. 20 علامة تكشف جودة الأضحية بالأسواق
رقصت بملابس خادشة للحياء.. القبض على صانعة محتوى في العجوزة بالجيزة
المراجعة السابعة كلمة السر.. مصر تحصل على 2.3 مليار دولار من صندوق النقد.. و1.65 مليار في الانتظار
الكهرباء تعلن أسعار الشرائح للقطاع التجاري
الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن بعد زيارة كينيا وأوغندا
محمد صادق إسماعيل: الشراكة المصرية الأوغندية تمتد لملفات التنمية والأمن في أفريقيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

في موسم عيد الأضحى.. 20 علامة تكشف جودة الأضحية بالأسواق

الأضاحي
الأضاحي
شيماء مجدي

مع اقتراب حلول عيد الأضحى 2026، تتكثف جهود التوعية الصحية والبيطرية في مختلف المحافظات لضمان وصول لحوم آمنة وسليمة إلى المواطنين، في ظل الإقبال المتزايد على شراء الأضاحي من الأسواق والمزارع ومنافذ البيع المختلفة. 

وتؤكد وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أن هذه المرحلة تتطلب وعيًا استهلاكيًا كبيرًا، خاصة مع تنوع مصادر الشراء وزيادة محاولات الغش أو عرض حيوانات غير مطابقة للاشتراطات الصحية.


وفي هذا الإطار، شددت الوزارة على أهمية الالتزام الكامل بالذبح داخل المجازر المعتمدة فقط، مع خضوع الأضاحي للإشراف البيطري الكامل، والتأكد من وجود الأختام الرسمية على اللحوم قبل تداولها أو نقلها، إلى جانب التعامل مع جزارين موثوقين يلتزمون بالضوابط الصحية المعتمدة.


كما أوضحت أن مرحلة ما بعد الذبح لا تقل أهمية عن اختيار الأضحية نفسها، حيث يمكن للمستهلك التأكد من جودة اللحوم من خلال مجموعة من العلامات الأساسية، أبرزها:
أن يكون لون اللحم طبيعيًا ويتدرج بين الأحمر الفاتح والغامق حسب النوع والعمر.


أن يكون القوام متماسكًا غير رخو ويعود لطبيعته عند الضغط عليه.
خلو اللحم من أي بقع داكنة أو تغيرات غير طبيعية أو تجمعات دموية داخل الأنسجة.


أن تكون الرائحة طبيعية وخالية من أي روائح كريهة أو غير مألوفة.
أن يكون الملمس الخارجي جافًا وغير لزج أو مخاطي، مع تجانس في اللون والقوام.


وعلى مستوى مرحلة اختيار الأضحية قبل الشراء، أكدت وزارة الزراعة عبر قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة ضرورة إجراء فحص ظاهري دقيق للحيوان وهو حي، باعتباره الخطوة الأهم لتحديد حالته الصحية، وتشمل أبرز الإرشادات:
أن يظهر الحيوان في حالة نشاط وحيوية واضحة دون خمول أو ارتخاء.


أن تكون العينان صافيتين لامعتين وخاليتين من الاحمرار أو الإفرازات.


أن يكون التنفس طبيعيًا ومنتظمًا دون سعال أو إجهاد.


أن يكون الأنف نظيفًا وخاليًا من الإفرازات.


أن يكون الفم واللسان خاليين من القرح أو الالتهابات أو زيادة اللعاب.


أن يكون الصوف أو الشعر ناعمًا ونظيفًا ومتماسكًا دون تساقط غير طبيعي.


سلامة الجلد وخلوه من الجروح أو التورمات أو التشققات أو الدمامل.


وأكدت الوزارة أن البنية الجسدية للأضحية تعكس جودة اللحوم بعد الذبح، لذلك يجب الانتباه إلى:
قوة القوائم واستقامتها وعدم وجود عرج أو ضعف في الحركة.


الامتلاء الطبيعي في مناطق الصدر والظهر والرقبة.


النشاط العام للحيوان كعلامة على سلامته الصحية.


وحذرت الوزارة من بعض الممارسات الخادعة مثل إعطاء الحيوان مياهًا أو أملاحًا لزيادة حجم البطن بشكل وهمي، مشددة على ضرورة:
فحص منطقة الكرش جيدًا للتأكد من الامتلاء الحقيقي وليس المصطنع.


فحص المنطقة الخلفية للتأكد من سلامة الجهاز الهضمي.
وفي السياق ذاته، شددت وزارة الزراعة على أن الوعي الاستهلاكي يمثل خط الدفاع الأول لحماية المواطنين خلال موسم الأضاحي، مؤكدة أن الالتزام بهذه الإرشادات يسهم في تجنب شراء حيوانات غير صالحة أو غير مطابقة للاشتراطات الصحية.

ضمان وصول لحوم آمنة وصحية 


واختتمت الوزارة بالتأكيد على ضرورة استمرار الالتزام بالذبح داخل المجازر المعتمدة وتحت إشراف بيطري كامل، لضمان وصول لحوم آمنة وصحية إلى المستهلكين خلال موسم عيد الأضحى 2026، وحماية الصحة العامة من أي مخاطر غذائية محتملة.

عيد الأضحى المحافظات الأضاحي الأسواق منافذ البيع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنك المركزي

البنك المركزي ينفي وقف إصدار العملات البلاستيكية من فئتي 10 و20 جنيهًا

بتوجيهات رئاسية.. صرف معاشات شهر يونيو قبل عيد الأضحى المبارك

بتوجيهات رئاسية.. صرف معاشات شهر يونيو قبل عيد الأضحى المبارك

عداد الكهرباء

رسميا.. الكهرباء تنشر الأسعار الجديدة للعدادات الكودية

معاشات شهر يونيو2026

صرف معاشات يونيو 2026 قبل العيد.. رابط الاستعلام الفوري

احذر.. هذه الحالات تؤدي لسحب وحدتك من الإسكان الاجتماعي

شقتك مهددة بالسحب.. تحذيرات عاجلة لأصحاب شقق الدعم

وحدات سكنية

البداية 30 ألف وحدة .. شقق إيجار شهري بإمكانية التملك لاحقًا

الزمالك

إبراهيم عبد الجواد يزف بشري سارة لجماهير الزمالك قبل لقاء اتحاد العاصمة

تراجع جديد في أسعار الذهب اليوم

تراجع جديد في الذهب الآن .. تعرف على سعر عيار 21

ترشيحاتنا

البيض

مفاجأة في سعر كرتونة البيض.. هل تنخفض لـ70 جنيها قريبا؟

منظمي الرحلات الإنجليز

السياحة والآثار تشارك في استضافة مؤتمر الوكلاء السياحيين الإنجليزي بشرم الشيخ

"الزراعة" تواصل دعم مزارعي التجمعات التنموية

"الزراعة" تواصل دعم مزارعي التجمعات التنموية بوسط سيناء ضمن جهود "بحوث الصحراء"

بالصور

انطلاق 318 حاجاً بأولى أفواج حجاج الجمعيات الأهلية من أبناء الشرقية

حجاج
حجاج
حجاج

مى حلمى تثير الجدل بإطلالة جريئة

مى حلمى تثير الجدل بإطلالة جريئة
مى حلمى تثير الجدل بإطلالة جريئة
مى حلمى تثير الجدل بإطلالة جريئة

تأثير المواد النانونية عند معالجة مياه الصرف الصناعي.. رسالة ماجستير بالزقازيق

جانب من المناقشة
جانب من المناقشة
جانب من المناقشة

افتتاح الجناح المصري في سوق الأفلام بمهرجان كان السينمائي 2026

الجناح المصري بسوق الأفلام بمهرجان كان السينمائي
الجناح المصري بسوق الأفلام بمهرجان كان السينمائي
الجناح المصري بسوق الأفلام بمهرجان كان السينمائي

فيديو

عبد الرحمن ابو زهرة

أبرزهم ليلى علوي ومصطفى شعبان.. توافد نجوم الفن على عزاء الراحل عبدالرحمن أبو زهرة بمسجد المشير

فيلم Pan's Labyrinth

بعد 20 عاما.. متاهة بان يخطف الأضواء بنسخته المرممة

وزير الدفاع يشهد افتتاح المؤتمر العلمي الدولي السنوي للكلية الفنية العسكرية

وزير الدفاع يشهد افتتاح المؤتمر العلمي الدولي السنوي للكلية الفنية العسكرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الصداقة بين الرجل والمرأة مساحة ناضجة أم باب لمشاعر مؤجلة ؟

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع ... العملة الصعبة في سباق "رؤية مصر 2030"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: خاص جدا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: محمود المصري بين النبوغ والاجتهاد

المزيد