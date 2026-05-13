رئيس الوزراء الإسباني: فلسطين دولة قائمة ولها حق الوجود مثل إسرائيل

أكد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز أن دولة فلسطين تتمتع بحق الوجود تمامًا مثل إسرائيل، مشددًا على ضرورة إنهاء الحرب الدائرة في قطاع غزة وفتح مسار سياسي يحقق السلام العادل في المنطقة.

وجاءت تصريحات سانشيز خلال مؤتمر صحفي مشترك في مدريد مع المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، حيث دعا إلى التزام إسرائيل بوقف إطلاق النار، والتركيز على الحلول السياسية بدل التصعيد العسكري.

وأوضح رئيس الوزراء الإسباني أن بلاده تسعى لضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون أي عوائق، مشيرًا إلى أن إسبانيا اعترفت بالفعل بدولة فلسطين، وأدانت ما وصفه بالانتهاكات الجارية هناك.

وحذر سانشيز من أن استمرار الحرب في غزة من شأنه زيادة حالة عدم الاستقرار في الشرق الأوسط، مؤكدًا أن “كما أن لإسرائيل حق الوجود، فإن لفلسطين الحق نفسه”، وأن الحل الوحيد يكمن في احترام القانون الدولي ووقف القتال فورًا.