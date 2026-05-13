قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
انخفاض أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 بكام في الصاغة؟
وزراء داخلية دول التعاون الخليجي يعقدون اجتماعا طارئا في الرياض
صدمة بين الأهالي.. فيديو يُظهر تصرفًا خطيرا تجاه الكلاب الضالة في دجلة
مرافعة النيابة العامة بمحاكمة قاتل نجل حارس الجوهرة في بورسعيد
مركز تدريب الصحفيين يسلم شهادات اجتياز دورات الموسم التدريبي الأول
أحمد زاهر يوجه رسالة مؤثرة لـ ليلى بعد إعلان حملها في فتاة: مستنيين لولو الصغيرة
المسجد النبوي الشريف يتهيأ لاستقبال الزوار والمصلين في موسم الحج
إعلام عبري: تركيب شبكات لحماية المواقع الإستراتيجية بالإمارات من الضربات الإيرانية
الحكومة توافق على 5 قرارات جديدة اليوم.. إليك التفاصيل
النيابة تنشر مرافعتها فى قضية «سيدة الشروق» المتهمة بإنهاء حياة أطفالها
مفاجأة أسعار الدواجن للمواطنين.. انخفاض جديد في سعر كيلو الفراخ البيضاء الان
بالأسماء.. مجلس الوزراء يحدد اختصارات نواب وزير الخارجية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

مفاجأة أسعار الدواجن للمواطنين.. انخفاض جديد في سعر كيلو الفراخ البيضاء الان

أسعار الدواجن اليوم
أسعار الدواجن اليوم
محمد صبيح

شهدت أسعار الفراخ اليوم في مصر تراجعًا قويًا داخل المزارع والأسواق، في مفاجأة أسعدت المواطنين بعد موجة ارتفاعات متتالية، حيث انخفض سعر كيلو الفراخ البيضاء بنحو 10 جنيهات دفعة واحدة، ليسجل سعر الفراخ البيضاء في المزرعة حوالي 75 جنيهًا، بينما تراوح سعر الفراخ البيضاء للمستهلك بين 90 و95 جنيهًا بحسب المنطقة.

ويبحث ملايين المواطنين يوميًا عن أسعار الدواجن اليوم وأسعار الفراخ البيضاء وأسعار البانيه والبط والرومي، خاصة مع اقتراب موسم الصيف وزيادة الاستهلاك داخل الأسواق المصرية.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم في الأسواق

سجلت أسعار الفراخ البيضاء اليوم انخفاضًا ملحوظًا مقارنة بالأيام الماضية، وسط توقعات باستمرار حالة التراجع مع زيادة المعروض داخل المزارع.

وجاءت أسعار الفراخ اليوم كالتالي:

اسعار الدواجن اليوم

سعر الفراخ البيضاء اليوم: 95 جنيهًا للمستهلك

سعر الفراخ البيضاء في المزرعة: 75 جنيهًا

سعر الفراخ البلدي اليوم: 135 جنيهًا

سعر الفراخ الساسو: 130 جنيهًا

سعر الفراخ الفيومي: 140 جنيهًا

ويعد سعر الفراخ البيضاء اليوم من أكثر الكلمات بحثًا على محرك جوجل في مصر، بالتزامن مع اهتمام الأسر المصرية بمتابعة أسعار السلع الغذائية بشكل يومي.

أسعار البانيه اليوم والوراك والأجنحة

أسعار الدواجن اليوم

كما شهدت أسعار أجزاء الدواجن استقرارًا نسبيًا، مع تراجع بعض الأصناف داخل الأسواق ومحلات بيع الطيور.

أسعار البانيه اليوم:

البانيه الفريش: 245 جنيهًا للكيلو

كسر البانيه: 70 جنيهًا

أسعار الوراك والدبابيس:

أوراك الفراخ: 110 جنيهات

صفحة الورك: 100 جنيه

دبابيس كنتاكي: 130 جنيهًا

أسعار الأجنحة والصدور:

أجنحة سوبر: 70 جنيهًا

صدور بالعظم: 180 جنيهًا

أسعار البط والرومي والحمام اليوم

وشهدت أسعار الطيور الأخرى استقرارًا نسبيًا داخل الأسواق المصرية، وجاءت كالتالي:

سعر البط البلدي: 140 جنيهًا

سعر البط الأبيض: 110 جنيهات

سعر الرومي البلدي: 170 جنيهًا

سعر الرومي الأبيض: 155 جنيهًا

سعر الحمام الجامبو: 200 جنيه

لماذا انخفضت أسعار الدواجن اليوم؟

أرجع تجار ومربون انخفاض أسعار الدواجن اليوم إلى زيادة الإنتاج وارتفاع المعروض داخل الأسواق، بجانب تراجع نسبي في أسعار الأعلاف، وهو ما ساهم في هبوط سعر كيلو الفراخ البيضاء بالمزارع.

كما ساهم ضعف القوة الشرائية وتراجع الإقبال على الشراء في دفع بعض التجار لتقديم تخفيضات وعروض على أسعار الفراخ البيضاء ومنتجات الدواجن المختلفة.

توقعات أسعار الفراخ الأيام المقبلة

ويتوقع عاملون في قطاع الدواجن استمرار حالة التذبذب في أسعار الفراخ خلال الفترة المقبلة، مع ترقب أي تغييرات جديدة في أسعار الأعلاف أو تكلفة النقل والإنتاج.

ويواصل المواطنون البحث يوميًا عن:

أسعار الفراخ البيضاء اليوم

سعر كيلو الفراخ اليوم

أسعار الدواجن في مصر

سعر البانيه اليوم

بورصة الدواجن اليوم

أسعار البط والرومي

أسعار اللحوم البيضاء اليوم

في ظل اهتمام واسع بمعرفة أحدث أسعار السلع الغذائية داخل الأسواق المصرية.

أسعار الفراخ أسعار الفراخ اليوم أسعار الفراخ اليوم في مصر انخفض سعر كيلو الفراخ البيضاء سعر كيلو الفراخ البيضاء الفراخ البيضاء سعر الفراخ البيضاء للمستهلك أسعار البانيه سعر كيلو الفراخ اليوم أسعار الدواجن في مصر سعر البانيه اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنك المركزي

البنك المركزي ينفي وقف إصدار العملات البلاستيكية من فئتي 10 و20 جنيهًا

بتوجيهات رئاسية.. صرف معاشات شهر يونيو قبل عيد الأضحى المبارك

بتوجيهات رئاسية.. صرف معاشات شهر يونيو قبل عيد الأضحى المبارك

احذر.. هذه الحالات تؤدي لسحب وحدتك من الإسكان الاجتماعي

شقتك مهددة بالسحب.. تحذيرات عاجلة لأصحاب شقق الدعم

وحدات سكنية

البداية 30 ألف وحدة .. شقق إيجار شهري بإمكانية التملك لاحقًا

الاهلي

3 مهاجمين على رادار الأهلي في الميركاتو الصيفي

تراجع جديد في أسعار الذهب اليوم

تراجع جديد في الذهب الآن .. تعرف على سعر عيار 21

الزمالك

إبراهيم عبد الجواد يزف بشري سارة لجماهير الزمالك قبل لقاء اتحاد العاصمة

مشغولات ذهبية

فوق الـ 4700 دولار للأوقية.. أسعار الذهب ترتفع مُجددًا بالأسواق

بالصور

للحامل .. تعرفي على فوائد السمك فى الشهور الأولى؟

للحامل .. ما هى فوائد السمك فى الشهور الأولى؟
للحامل .. ما هى فوائد السمك فى الشهور الأولى؟
للحامل .. ما هى فوائد السمك فى الشهور الأولى؟

الشرقية تستعد لتنفيذ التدريب العملي المشترك صقر 143 لمجابهة الأزمات والكوارث

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

حملات مكثفة لإزالة التعديات والإشغالات بالشرقية

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

علامة بسيطة أثناء المشي قد تكشف مشكلة بالقلب.. تحذير طبي يكشف عرضًا لا ينتبه له كثيرون

علامة بسيطة أثناء المشي قد تكشف مشكلة بالقلب.. تحذير طبي يكشف عرضًا لا ينتبه له كثيرون
علامة بسيطة أثناء المشي قد تكشف مشكلة بالقلب.. تحذير طبي يكشف عرضًا لا ينتبه له كثيرون
علامة بسيطة أثناء المشي قد تكشف مشكلة بالقلب.. تحذير طبي يكشف عرضًا لا ينتبه له كثيرون

فيديو

فيلم Pan's Labyrinth

بعد 20 عاما.. متاهة بان يخطف الأضواء بنسخته المرممة

وزير الدفاع يشهد افتتاح المؤتمر العلمي الدولي السنوي للكلية الفنية العسكرية

وزير الدفاع يشهد افتتاح المؤتمر العلمي الدولي السنوي للكلية الفنية العسكرية

واقعة وزير الزراعة

"أحرجتك! أنت متعرفش تكلفة الفدان كام أصلا".. القصة الكاملة لواقعة وزير الزراعة ودكتور البحوث الزراعية

صورة اليراعات المضيئة

لن يشاهدها الأبناء.. علماء يحذرون: نحن آخر جيل يرى الخنافس المضيئة |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: محمود المصري بين النبوغ والاجتهاد

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: قمة أفريقيا وفرنسا في كينيا والتعاون المصري لمستقبل القارة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملكة أحمس ميريت آمون

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب : الإسكندرية كلمة السر .. كيف صنعت مصر وفرنسا شراكة تتحدث بلغة المستقبل

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب : النفط في صراع البترودولار والبتروبريكس .. من ينتصر!!

المزيد