مفاجأة أسعار الدواجن للمواطنين.. انخفاض جديد في سعر كيلو الفراخ البيضاء الان

شهدت أسعار الفراخ اليوم في مصر تراجعًا قويًا داخل المزارع والأسواق، في مفاجأة أسعدت المواطنين بعد موجة ارتفاعات متتالية، حيث انخفض سعر كيلو الفراخ البيضاء بنحو 10 جنيهات دفعة واحدة، ليسجل سعر الفراخ البيضاء في المزرعة حوالي 75 جنيهًا، بينما تراوح سعر الفراخ البيضاء للمستهلك بين 90 و95 جنيهًا بحسب المنطقة.

ويبحث ملايين المواطنين يوميًا عن أسعار الدواجن اليوم وأسعار الفراخ البيضاء وأسعار البانيه والبط والرومي، خاصة مع اقتراب موسم الصيف وزيادة الاستهلاك داخل الأسواق المصرية.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم في الأسواق

سجلت أسعار الفراخ البيضاء اليوم انخفاضًا ملحوظًا مقارنة بالأيام الماضية، وسط توقعات باستمرار حالة التراجع مع زيادة المعروض داخل المزارع.

وجاءت أسعار الفراخ اليوم كالتالي:

سعر الفراخ البيضاء اليوم: 95 جنيهًا للمستهلك

سعر الفراخ البيضاء في المزرعة: 75 جنيهًا

سعر الفراخ البلدي اليوم: 135 جنيهًا

سعر الفراخ الساسو: 130 جنيهًا

سعر الفراخ الفيومي: 140 جنيهًا

ويعد سعر الفراخ البيضاء اليوم من أكثر الكلمات بحثًا على محرك جوجل في مصر، بالتزامن مع اهتمام الأسر المصرية بمتابعة أسعار السلع الغذائية بشكل يومي.

أسعار البانيه اليوم والوراك والأجنحة

كما شهدت أسعار أجزاء الدواجن استقرارًا نسبيًا، مع تراجع بعض الأصناف داخل الأسواق ومحلات بيع الطيور.

أسعار البانيه اليوم:

البانيه الفريش: 245 جنيهًا للكيلو

كسر البانيه: 70 جنيهًا

أسعار الوراك والدبابيس:

أوراك الفراخ: 110 جنيهات

صفحة الورك: 100 جنيه

دبابيس كنتاكي: 130 جنيهًا

أسعار الأجنحة والصدور:

أجنحة سوبر: 70 جنيهًا

صدور بالعظم: 180 جنيهًا

أسعار البط والرومي والحمام اليوم

وشهدت أسعار الطيور الأخرى استقرارًا نسبيًا داخل الأسواق المصرية، وجاءت كالتالي:

سعر البط البلدي: 140 جنيهًا

سعر البط الأبيض: 110 جنيهات

سعر الرومي البلدي: 170 جنيهًا

سعر الرومي الأبيض: 155 جنيهًا

سعر الحمام الجامبو: 200 جنيه

لماذا انخفضت أسعار الدواجن اليوم؟

أرجع تجار ومربون انخفاض أسعار الدواجن اليوم إلى زيادة الإنتاج وارتفاع المعروض داخل الأسواق، بجانب تراجع نسبي في أسعار الأعلاف، وهو ما ساهم في هبوط سعر كيلو الفراخ البيضاء بالمزارع.

كما ساهم ضعف القوة الشرائية وتراجع الإقبال على الشراء في دفع بعض التجار لتقديم تخفيضات وعروض على أسعار الفراخ البيضاء ومنتجات الدواجن المختلفة.

توقعات أسعار الفراخ الأيام المقبلة

ويتوقع عاملون في قطاع الدواجن استمرار حالة التذبذب في أسعار الفراخ خلال الفترة المقبلة، مع ترقب أي تغييرات جديدة في أسعار الأعلاف أو تكلفة النقل والإنتاج.

