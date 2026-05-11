بعد الانخفاض.. أسعار الفراخ والبانيه اليوم الاثنين 11 مايو

تشهد أسعار الفراخ اليوم حالة من الاستقرار بالأسواق بعد تراجع أسعار الدواجن خلال الأيام الأخيرة وخاصة انخفاض سعر البيض بشكل ملحوظ، حيث أعلنت شعبة الدواجن عن استمرار انخفاض أسعار الفراخ خلال الفترة المقبلة خاصة مع اقتراب موعد عيد الأضحى 2026.

سعر كيلو الفراخ البيضاء اليوم الإثنين

استقر سعر كيلو الفراخ البيضاء اليوم الإثنين داخل المزارع عند مستوى 87 جنيهًا للكيلو، بينما تراوح متوسط سعر البيع للمستهلك داخل الأسواق ومحلات بيع الدواجن بين 95 و97 جنيهًا للكيلو، بحسب المنطقة وتكاليف النقل.

أسعار الفراخ البلدي اليوم في الأسواق

ووصل سعر كيلو الفراخ البلدي اليوم إلى 100 جنيه داخل المزارع، في حين تراوح سعر البيع للمستهلك بين 108 و110 جنيهات للكيلو، مع اختلاف الأسعار من محافظة لأخرى حسب حجم المعروض.

أسعار الفراخ الساسو اليوم

وسجل سعر كيلو الفراخ الساسو اليوم الإثنين نحو 91 جنيهًا داخل المزارع، فيما وصل متوسط سعر البيع للمستهلك إلى 101 جنيه للكيلو داخل الأسواق.

سعر الفراخ الأمهات اليوم

أما سعر كيلو الفراخ الأمهات فقد استقر عند مستوى 80 جنيهًا داخل المزرعة، بينما يباع للمستهلك بنحو 90 جنيهًا للكيلو، وفق آخر تحديثات أسعار الدواجن.

سعر كيلو البانيه اليوم

كما سجل سعر كيلو البانيه اليوم استقرارًا نسبيًا داخل الأسواق، حيث تراوح سعره ما بين 200 و240 جنيهًا للكيلو، ويختلف السعر وفق المنطقة وجودة المنتج.

أسعار الديك الرومي اليوم

وسجل سعر كيلو الديك الرومي اليوم نحو 190 جنيهًا، بينما بلغ سعر الديك الرومي وزن 7 كيلو نحو 1330 جنيهًا، في حين وصل سعر الديك الرومي وزن 10 كيلو إلى 1900 جنيه.

أما سعر كيلو الرومي الخالي من العظم فسجل نحو 400 جنيه داخل الأسواق.

سعر البيض اليوم بعد الانخفاض

سجلت كرتونة البيض الأحمر نحو 93 جنيهًا بالجملة، لتباع للمستهلك بسعر يصل إلى 103 جنيهات.

كما سجلت كرتونة البيض الأبيض نحو 90 جنيهًا بالجملة، بينما وصل سعرها للمستهلك إلى 100 جنيه.

الدواجن النافقة

أكد سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بـالغرفة التجارية بالجيزة، أن مقطع الفيديو المتداول بشأن ظهور كميات كبيرة من الدواجن النافقة داخل إحدى المزارع بمحافظة الجيزة، لا يتعلق بمحاولة طرحها للبيع للمواطنين كما أشيع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

شعبة الدواجن تكشف موعد انخفاض سعر الفراخ 10%

وأوضح سامح السيد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهاد سمير وسارة سامي عبر قناة صدى البلد، أن الدواجن الظاهرة في الفيديو نافقة بالفعل، لكنها كانت في طريقها إلى وحدات معالجة متخصصة تُعرف باسم الكوكير، وهي وحدات معتمدة لتحويل النافق ومخلفات المجازر إلى بروتين حيواني يدخل في صناعة أعلاف الأسماك، مؤكدًا أن هذا النظام متبع عالميًا ولا يمثل خطورة حال الالتزام بالإجراءات القانونية والصحية.

وأشار إلى أن الأزمة الحقيقية تعود إلى عشوائية نقل هذه الدواجن وعدم استخراج التصاريح البيطرية اللازمة، ما تسبب في إثارة الجدل وإعطاء انطباع خاطئ بأنها مخصصة للاستهلاك الآدمي.

ونصح رئيس شعبة الدواجن المواطنين بشراء الدواجن المبردة والمجمدة من المجازر المعتمدة، لأنها تخضع للرقابة والكشف البيطري، محذرًا من الذبح العشوائي داخل محلات الطيور الحية.

كما طمأن المواطنين بشأن الأسعار، مؤكدًا استقرار سوق الدواجن وتوقع انخفاض الأسعار بنحو 10% خلال الفترة المقبلة، في ظل وجود فائض إنتاج يقدر بحوالي 200 مليون فرخة، إلى جانب زيادة المعروض من اللحوم الحمراء خلال موسم عيد الأضحى.